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Прокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве
Прокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве - РИА Новости, 22.11.2021
Прокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве
Хостел горит на Волгоградском проспекте в Москве, прокуратура организовала проверку из-за пожара, сообщает столичное ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T00:50
2021-11-22T00:50
2021-11-22T00:50
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Хостел горит на Волгоградском проспекте в Москве, прокуратура организовала проверку из-за пожара, сообщает столичное ведомство в своем Telegram-канале.Ранее МЧС сообщило, что возгорание произошло по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. В здании по этому адресу находятся хостел, различные кафе, магазины и автосервисы. По предварительным данным, пожар происходит на площади 120 квадратных метров, из пожара удалось спасти 15 человек.Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, к тушению пожара привлечено 70 единиц техники и 235 человек, в том числе от МЧС России 40 единиц техники и 147 человек.
https://ria.ru/20211122/moskva-1760095293.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Прокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве
Прокуратура Москвы организовала проверку из-за пожара в хостеле на Волгоградском проспекте