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Прокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве
Прокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве - РИА Новости, 22.11.2021
Прокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве
Хостел горит на Волгоградском проспекте в Москве, прокуратура организовала проверку из-за пожара, сообщает столичное ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T00:50
2021-11-22T00:50
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Хостел горит на Волгоградском проспекте в Москве, прокуратура организовала проверку из-за пожара, сообщает столичное ведомство в своем Telegram-канале.Ранее МЧС сообщило, что возгорание произошло по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. В здании по этому адресу находятся хостел, различные кафе, магазины и автосервисы. По предварительным данным, пожар происходит на площади 120 квадратных метров, из пожара удалось спасти 15 человек.Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, к тушению пожара привлечено 70 единиц техники и 235 человек, в том числе от МЧС России 40 единиц техники и 147 человек.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
00:50 22.11.2021
 
Прокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве

Прокуратура Москвы организовала проверку из-за пожара в хостеле на Волгоградском проспекте

© МЧС РФ Главное управление по г. Москве15 человек спасено при ликвидации пожара на Волгоградском проспекте
15 человек спасено при ликвидации пожара на Волгоградском проспекте - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© МЧС РФ Главное управление по г. Москве
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Хостел горит на Волгоградском проспекте в Москве, прокуратура организовала проверку из-за пожара, сообщает столичное ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее МЧС сообщило, что возгорание произошло по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. В здании по этому адресу находятся хостел, различные кафе, магазины и автосервисы. По предварительным данным, пожар происходит на площади 120 квадратных метров, из пожара удалось спасти 15 человек.
"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с пожаром в хостеле на Волгоградском проспекте", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, к тушению пожара привлечено 70 единиц техники и 235 человек, в том числе от МЧС России 40 единиц техники и 147 человек.
15 человек спасено при ликвидации пожара на Волгоградском проспекте - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
00:32
В Москве при ликвидации пожара спасли 15 человек
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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