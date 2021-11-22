https://ria.ru/20211122/programma-1760152450.html
Подмосковье планирует модернизировать сети ЖКХ по программе "60+"
Подмосковье планирует модернизировать сети ЖКХ по программе "60+" - РИА Новости, 22.11.2021
Подмосковье планирует модернизировать сети ЖКХ по программе "60+"
Власти Московской области в 2022 году рассчитывают подать заявку на участие в программе "60+" по модернизации сетей жилищно-коммунального хозяйства, сообщил... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:53
2021-11-22T12:53
2021-11-22T12:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
евгений хромушин
жкх
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Власти Московской области в 2022 году рассчитывают подать заявку на участие в программе "60+" по модернизации сетей жилищно-коммунального хозяйства, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.Разработка программы "60+", началась полтора года назад. В пилотную программу вошли Орск (Оренбургская область), Козьмодемьянск (Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Переславль-Залесский (Ярославская область)."Мы дали по Московской области свои предложения (Минстрою – ред.), общая сумма затрат составляет 19 миллиардов рублей. Сделаем все, чтобы войти в эту федеральную программу", - сказал Хромушин.
https://realty.ria.ru/20211004/krt-1752943886.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), евгений хромушин, жкх