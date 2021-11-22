Онлайн-конференция о профилактике коррупции
23 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла КАБАНОВА, посвященная профилактике коррупции.
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Среди мер предупреждения коррупции особое место занимает экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Для повышения эффективности этой деятельности Генеральная прокуратура РФ разработала и тестирует специальную программу с элементами искусственного интеллекта.
Как осуществляется экспертиза? Насколько важно общественное обсуждение законодательных инициатив? Каковы основные направления профилактики коррупции?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Среди мер предупреждения коррупции особое место занимает экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Для повышения эффективности этой деятельности Генеральная прокуратура РФ разработала и тестирует специальную программу с элементами искусственного интеллекта.
Как осуществляется экспертиза? Насколько важно общественное обсуждение законодательных инициатив? Каковы основные направления профилактики коррупции?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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