https://ria.ru/20211122/profilaktika-korruptsii-1760185041.html

Онлайн-конференция о профилактике коррупции

Онлайн-конференция о профилактике коррупции - РИА Новости, 22.11.2021

Онлайн-конференция о профилактике коррупции

23 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла КАБАНОВА, посвященная профилактике коррупции.

2021-11-22T15:12

2021-11-22T15:12

2021-11-22T15:12

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Задать вопросСреди мер предупреждения коррупции особое место занимает экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Для повышения эффективности этой деятельности Генеральная прокуратура РФ разработала и тестирует специальную программу с элементами искусственного интеллекта.Как осуществляется экспертиза? Насколько важно общественное обсуждение законодательных инициатив? Каковы основные направления профилактики коррупции?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы