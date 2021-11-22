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Суд вынес приговор сбежавшему из тюменской колонии мужчине

Суд вынес приговор сбежавшему из тюменской колонии мужчине - РИА Новости, 22.11.2021

Суд вынес приговор сбежавшему из тюменской колонии мужчине

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор Александру Новикову по делу о побеге из колонии-поселения, который отбывал в Тюмени срок за ряд преступлений, в том РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:46

2021-11-22T17:46

2021-11-22T17:46

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ТЮМЕНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор Александру Новикову по делу о побеге из колонии-поселения, который отбывал в Тюмени срок за ряд преступлений, в том числе жестокое убийство, сообщает корреспондент РИА Новости.Кемеровский облсуд в 2000 году за ряд преступлений, в том числе жестокое убийство, грабеж и кражу приговорил Александра Новикова к 23 годам и 4 месяцам колонии строгого режима. С февраля 2021 года остатки срока он отбывал в Тюменской колонии-поселении ИК № 2, откуда и сбежал 15 сентября. 18 сентября его задержали в Перми и доставили обратно."В судебном заседании Новиков вину признал в полном объеме, просил суд рассмотреть дело в особом порядке, без исследования доказательств", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.Судья учел как смягчающие обстоятельства то, что подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также явку с повинной и наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние его здоровья, отягчающим является рецидив в совершении умышленного преступления.За побег из колонии суд приговорил по ч.1 ст. 313 УК РФ Александра Новикова к 1 году 4 месяцам заключения в колонии строгого режима, по совокупности приговоров, с учётом неотбытой части наказания, в тюрьме он проведет в общей сложности два года.

https://ria.ru/20211114/pobeg-1759029968.html

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происшествия, пермь, россия