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В Астрахани ликвидировали возгорание в двух жилых домах
В Астрахани ликвидировали возгорание в двух жилых домах - РИА Новости, 22.11.2021
В Астрахани ликвидировали возгорание в двух жилых домах
Пожарные ликвидировали открытое горение в двух жилых домах в Астрахани, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T23:45
2021-11-22T23:45
2021-11-22T23:45
происшествия
астраханская область
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в двух жилых домах в Астрахани, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил представитель ГУМЧС по Астраханской области.Два жилых дома загорелись на площади Шаумяна, 26 в Астрахани около 22.30 (21.30 мск) понедельника. Площадь пожара составила 400 квадратных метров."В 0.25 (23.25 мск) ликвидация открытого горения", - сказал журналистам представитель ведомства. По предварительным данным, пострадавших нет.На месте работают 25 единиц техники и 75 человек личного состава. -
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происшествия, астраханская область, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Астрахани ликвидировали возгорание в двух жилых домах
В Астрахани пожарные ликвидировали открытое горение в двух жилых домах