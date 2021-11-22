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В Астрахани ликвидировали возгорание в двух жилых домах

В Астрахани ликвидировали возгорание в двух жилых домах - РИА Новости, 22.11.2021

В Астрахани ликвидировали возгорание в двух жилых домах

Пожарные ликвидировали открытое горение в двух жилых домах в Астрахани, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T23:45

2021-11-22T23:45

2021-11-22T23:45

происшествия

астраханская область

астрахань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в двух жилых домах в Астрахани, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил представитель ГУМЧС по Астраханской области.Два жилых дома загорелись на площади Шаумяна, 26 в Астрахани около 22.30 (21.30 мск) понедельника. Площадь пожара составила 400 квадратных метров."В 0.25 (23.25 мск) ликвидация открытого горения", - сказал журналистам представитель ведомства. По предварительным данным, пострадавших нет.На месте работают 25 единиц техники и 75 человек личного состава. -

https://ria.ru/20211122/zavaly-1760261755.html

астраханская область

астрахань

россия

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происшествия, астраханская область, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия