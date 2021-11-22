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В Астрахани загорелись два жилых дома

В Астрахани загорелись два жилых дома - РИА Новости, 22.11.2021

В Астрахани загорелись два жилых дома

Два жилых дома загорелись в Кировском районе Астрахани на площади 400 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T23:09

2021-11-22T23:09

2021-11-22T23:09

происшествия

астраханская область

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Два жилых дома загорелись в Кировском районе Астрахани на площади 400 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области."В 22.37 (21.37 мск) в оперативно-дежурную смену главного управления поступило сообщение о загорании двух жилых домов по адресу площадь Шаумяна, 26", - сказал он, уточнив, что площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работают 25 единиц техники и 75 человек личного состава.

https://ria.ru/20211122/vzryv-1760223004.html

астраханская область

кировский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, астраханская область, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия