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В Астрахани загорелись два жилых дома
В Астрахани загорелись два жилых дома - РИА Новости, 22.11.2021
В Астрахани загорелись два жилых дома
Два жилых дома загорелись в Кировском районе Астрахани на площади 400 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T23:09
2021-11-22T23:09
2021-11-22T23:09
происшествия
астраханская область
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Два жилых дома загорелись в Кировском районе Астрахани на площади 400 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области."В 22.37 (21.37 мск) в оперативно-дежурную смену главного управления поступило сообщение о загорании двух жилых домов по адресу площадь Шаумяна, 26", - сказал он, уточнив, что площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работают 25 единиц техники и 75 человек личного состава.
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происшествия, астраханская область, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Астрахани загорелись два жилых дома
В Астрахани загорелись два жилых дома на площади 400 квадратных метров