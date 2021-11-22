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В Оренбуржье эвакуировали 25 человек из-за пожара в школе-интернате

В Оренбуржье эвакуировали 25 человек из-за пожара в школе-интернате - РИА Новости, 22.11.2021

В Оренбуржье эвакуировали 25 человек из-за пожара в школе-интернате

Из-за возгорания в школе-интернате в оренбургском Новотроицке эвакуировали 25 человек, никто не пострадал, пожар потушен, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T21:20

2021-11-22T21:20

2021-11-22T21:20

происшествия

школа

новотроицк

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 22 ноя – РИА Новости. Из-за возгорания в школе-интернате в оренбургском Новотроицке эвакуировали 25 человек, никто не пострадал, пожар потушен, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области.По данным ведомства, вечером в понедельник загорелся потолок у входа в здание в школу-интернат в Новотроицке."Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать пожар. Было эвакуировано 25 человек, из которых 20 детей. Никто не пострадал. Площадь пожара составила два квадратных метра, причины возгорания выясняются", - говорится в сообщении главка МЧС.В тушению пожара было привлечено 41 человек и 15 единиц техники."Эвакуированных детей разместили во втором корпусе интерната по улице Черемных", - пояснили РИА Новости областные спасатели.По последней информации ведомства, из здания было эвакуировано 28 человек, 20 из них воспитанники коррекционной школы-интерната. В учреждении обучаются инвалиды по зрению.

https://ria.ru/20211120/bolnitsa-1759937604.html

новотроицк

оренбургская область

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происшествия, школа, новотроицк, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)