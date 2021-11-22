https://ria.ru/20211122/pozhar-1760167078.html

В Липецке при пожаре погибли пенсионерка и ее маленький внук

В Липецке при пожаре погибли пенсионерка и ее маленький внук - РИА Новости, 22.11.2021

В Липецке при пожаре погибли пенсионерка и ее маленький внук

Пятилетний ребенок и его бабушка погибли в пожаре в квартире одной из многоэтажек Липецка, мать мальчика госпитализирована, сообщает в понедельник управление СК РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:57

2021-11-22T13:57

2021-11-22T13:57

происшествия

липецк

липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 22 ноя - РИА Новости. Пятилетний ребенок и его бабушка погибли в пожаре в квартире одной из многоэтажек Липецка, мать мальчика госпитализирована, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Пожар в одной из квартир многоэтажного дома по улице Космонавтов произошел вечером 21 ноября."В момент возгорания в помещении находились 65-летняя женщина, её 39-летняя дочь и 5-летний внук. В результате отравления угарным газом пенсионерка и малолетний ребенок скончались, а его мать госпитализирована в больницу, где ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. По факту смерти пенсионерки и ее внука начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина возгорания."По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате с электроприборами, его причиной могла стать неисправность электропроводки", - отмечает следствие.

https://ria.ru/20211120/pozhar-1759927687.html

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липецк

липецкая область

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происшествия, липецк, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), россия