https://ria.ru/20211122/pozhar-1760167078.html
В Липецке при пожаре погибли пенсионерка и ее маленький внук
В Липецке при пожаре погибли пенсионерка и ее маленький внук - РИА Новости, 22.11.2021
В Липецке при пожаре погибли пенсионерка и ее маленький внук
Пятилетний ребенок и его бабушка погибли в пожаре в квартире одной из многоэтажек Липецка, мать мальчика госпитализирована, сообщает в понедельник управление СК РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:57
2021-11-22T13:57
2021-11-22T13:57
происшествия
липецк
липецкая область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
ВОРОНЕЖ, 22 ноя - РИА Новости. Пятилетний ребенок и его бабушка погибли в пожаре в квартире одной из многоэтажек Липецка, мать мальчика госпитализирована, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Пожар в одной из квартир многоэтажного дома по улице Космонавтов произошел вечером 21 ноября."В момент возгорания в помещении находились 65-летняя женщина, её 39-летняя дочь и 5-летний внук. В результате отравления угарным газом пенсионерка и малолетний ребенок скончались, а его мать госпитализирована в больницу, где ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. По факту смерти пенсионерки и ее внука начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина возгорания."По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате с электроприборами, его причиной могла стать неисправность электропроводки", - отмечает следствие.
https://ria.ru/20211120/pozhar-1759927687.html
https://ria.ru/20211117/pozhar-1759391021.html
липецк
липецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецк, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Липецке при пожаре погибли пенсионерка и ее маленький внук
В Липецке при пожаре погибли 65-летняя женщина и ее пятилетний внук