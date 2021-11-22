https://ria.ru/20211122/pozhar-1760112454.html

В здании хостела в Москве, где случился пожар, находились газовые баллоны

В здании хостела в Москве, где случился пожар, находились газовые баллоны - РИА Новости, 22.11.2021

В здании хостела в Москве, где случился пожар, находились газовые баллоны

Газовые баллоны находились в здании хостела на юго-востоке Москвы, в котором произошел пожар, сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:25

2021-11-22T09:25

2021-11-22T09:25

москва

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Газовые баллоны находились в здании хостела на юго-востоке Москвы, в котором произошел пожар, сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.Ранее в ГУМЧС сообщали, что спасатели потушили пожар в хостеле на юго-востоке Москвы. Пострадали три человека."Пожару был присвоен третий номер сложности. В здании находились газовые баллоны", - говорится в сообщении.Уточняется, что пожарные эвакуировали из горевшего здания 120 человек, спасли 15 человек. Трое пострадавших были переданы медицинским работникам.

https://ria.ru/20211122/prokuratura-1760096532.html

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2021

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москва