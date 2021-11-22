https://ria.ru/20211122/pozhar-1760094925.html

В Москве пожарные спасают людей из горящего здания

В Москве пожарные спасают людей из горящего здания - РИА Новости, 22.11.2021

В Москве пожарные спасают людей из горящего здания

Пожарные спасают людей из горящего здания на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается на сайте МЧС России. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T00:16

2021-11-22T00:16

2021-11-22T00:18

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пожарные спасают людей из горящего здания на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается на сайте МЧС России.Отмечается, что возгорание произошло по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. По предварительной информации, пожар происходит на первом этаже в административном здании, информация уточняется.В здании по этому адресу находятся хостел, различные кафе, магазины и автосервисы.

https://ria.ru/20211121/kinoteatr-1760013116.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия