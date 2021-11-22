https://ria.ru/20211122/pozhar-1760094925.html
В Москве пожарные спасают людей из горящего здания
В Москве пожарные спасают людей из горящего здания - РИА Новости, 22.11.2021
В Москве пожарные спасают людей из горящего здания
Пожарные спасают людей из горящего здания на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается на сайте МЧС России. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T00:16
2021-11-22T00:16
2021-11-22T00:18
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пожарные спасают людей из горящего здания на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается на сайте МЧС России.Отмечается, что возгорание произошло по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. По предварительной информации, пожар происходит на первом этаже в административном здании, информация уточняется.В здании по этому адресу находятся хостел, различные кафе, магазины и автосервисы.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
00:16 22.11.2021 (обновлено: 00:18 22.11.2021)
В Москве пожарные спасают людей из горящего здания
В Москве на Волгоградском проспекте пожарные спасают людей из горящего здания