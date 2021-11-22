https://ria.ru/20211122/politika-1760246535.html

Глава Тамбовщины Максим Егоров перезагрузил молодежную политику в регионе

Глава Тамбовщины Максим Егоров перезагрузил молодежную политику в регионе - РИА Новости, 22.11.2021

Глава Тамбовщины Максим Егоров перезагрузил молодежную политику в регионе

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров в понедельник в ходе Державинского исследовательского форума дал отсчет новой молодежной политике,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T20:32

2021-11-22T20:32

2021-11-22T20:32

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ТАМБОВ, 22 ноя - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров в понедельник в ходе Державинского исследовательского форума дал отсчет новой молодежной политике, которая призвана остановить отток молодых тамбовчан из региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Державинский исследовательский форум прошёл на базе отдыха "Галдым" под Тамбовом.В ходе форума Егоров вместе со студентами, школьниками из районов и руководителями муниципалитетов выработали пути решения этой проблемы. Среди основных причин, из-за которых молодёжь уезжает из региона, были названы низкие зарплаты и невысокий уровень жизни, отсутствие перспективной работы и возможностей для карьерного роста.Он также поддержал предложения студентов активнее развивать спортивную инфраструктуру, создавать муниципальные медиацентры и решить проблему трудоустройства.В пресс-службе уточнили, что в совместном исследовании НИУ ВШЭ и Державинского университета было охвачено более 600 человек и 30 муниципалитетов области.

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общество, тамбов, тамбовская область, максим егоров