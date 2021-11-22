Глава Тамбовщины Максим Егоров перезагрузил молодежную политику в регионе
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиВрио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
ТАМБОВ, 22 ноя - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров в понедельник в ходе Державинского исследовательского форума дал отсчет новой молодежной политике, которая призвана остановить отток молодых тамбовчан из региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Державинский исследовательский форум прошёл на базе отдыха "Галдым" под Тамбовом.
"В рамках форума состоялась защита результатов годового исследования молодежной политики в муниципальных образованиях Тамбовской области. Исследование проводилось на основе результатов экспедиции. Студенты двух вузов, ТГУ имени Г.Р. Державина и Высшей школы экономики, вместе выезжали в муниципалитеты области для сбора данных. Одна из ключевых выявленных проблем — отток молодежи из региона", - сказал представитель пресс-службы.
В ходе форума Егоров вместе со студентами, школьниками из районов и руководителями муниципалитетов выработали пути решения этой проблемы. Среди основных причин, из-за которых молодёжь уезжает из региона, были названы низкие зарплаты и невысокий уровень жизни, отсутствие перспективной работы и возможностей для карьерного роста.
"Державинский исследовательский форум стал точкой отсчета по перезапуску молодёжной политики на Тамбовщине, это начало большой работы. Такая вовлечённость молодёжи должна переломить ситуацию. Будем вместе менять регион к лучшему, делать его более привлекательным для молодого поколения", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Он также поддержал предложения студентов активнее развивать спортивную инфраструктуру, создавать муниципальные медиацентры и решить проблему трудоустройства.
В пресс-службе уточнили, что в совместном исследовании НИУ ВШЭ и Державинского университета было охвачено более 600 человек и 30 муниципалитетов области.