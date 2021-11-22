https://ria.ru/20211122/poliklinika-1760115979.html

В КЧР завершается строительство поликлиники на 350 мест

В КЧР завершается строительство поликлиники на 350 мест - РИА Новости, 22.11.2021

В КЧР завершается строительство поликлиники на 350 мест

В городе Карачаевске КЧР завершается строительство поликлиники на 350 посещений в смену, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:54

2021-11-22T09:54

2021-11-22T09:54

карачаево-черкесская республика

общество

карачаевск

карачаевский район

рашид темрезов

здоровье - общество

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В городе Карачаевске КЧР завершается строительство поликлиники на 350 посещений в смену, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.В четырехэтажном здании общей площадью более 9 тысяч квадратных метров будут располагаться взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация.Внутренняя отделка помещений почти завершена, подведены коммуникации, введена в эксплуатацию новая котельная, ведется благоустройство прилегающей территории."В год медицины в КЧР мы начали строительство еще одного нового современного объекта здравоохранения. Новая поликлиника на 350 посещений в смену будет обслуживать как жителей Карачаевского городского округа, так и Карачаевского района. На всех этапах проектирования и строительства объекта во главу угла ставили максимальный комфорт для врачей и пациентов. Это и логистика кабинетов и помещений для диагностики, и принципы зонирования отделений для изоляции и разделения потоков", - сообщил Темрезов.Глава КЧР также выразил уверенность, что "качество оказываемых услуг в новой поликлинике будет соответствовать таким же высоким стандартам, по которым построен сам объект".

https://ria.ru/20211122/kchr-1760115643.html

https://ria.ru/20211119/ekspress-testirovanie-1759832974.html

карачаевск

карачаевский район

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общество, карачаевск, карачаевский район, рашид темрезов, здоровье - общество, карачаево-черкесская республика (кчр)