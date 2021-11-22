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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211122/poliklinika-1760115979.html
В КЧР завершается строительство поликлиники на 350 мест
В КЧР завершается строительство поликлиники на 350 мест - РИА Новости, 22.11.2021
В КЧР завершается строительство поликлиники на 350 мест
В городе Карачаевске КЧР завершается строительство поликлиники на 350 посещений в смену, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:54
2021-11-22T09:54
карачаево-черкесская республика
общество
карачаевск
карачаевский район
рашид темрезов
здоровье - общество
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В городе Карачаевске КЧР завершается строительство поликлиники на 350 посещений в смену, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.В четырехэтажном здании общей площадью более 9 тысяч квадратных метров будут располагаться взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация.Внутренняя отделка помещений почти завершена, подведены коммуникации, введена в эксплуатацию новая котельная, ведется благоустройство прилегающей территории."В год медицины в КЧР мы начали строительство еще одного нового современного объекта здравоохранения. Новая поликлиника на 350 посещений в смену будет обслуживать как жителей Карачаевского городского округа, так и Карачаевского района. На всех этапах проектирования и строительства объекта во главу угла ставили максимальный комфорт для врачей и пациентов. Это и логистика кабинетов и помещений для диагностики, и принципы зонирования отделений для изоляции и разделения потоков", - сообщил Темрезов.Глава КЧР также выразил уверенность, что "качество оказываемых услуг в новой поликлинике будет соответствовать таким же высоким стандартам, по которым построен сам объект".
https://ria.ru/20211122/kchr-1760115643.html
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общество, карачаевск, карачаевский район, рашид темрезов, здоровье - общество, карачаево-черкесская республика (кчр)
09:54 22.11.2021
 
В КЧР завершается строительство поликлиники на 350 мест

В КЧР завершается строительство поликлиники на 350 посещений в смену

© Depositphotos / volkfiat.gmail.comНа приеме у врача
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / volkfiat.gmail.com
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В городе Карачаевске КЧР завершается строительство поликлиники на 350 посещений в смену, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
В четырехэтажном здании общей площадью более 9 тысяч квадратных метров будут располагаться взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация.
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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В 2021 году в КЧР количество ДТП снизилось почти на 20 процентов
Внутренняя отделка помещений почти завершена, подведены коммуникации, введена в эксплуатацию новая котельная, ведется благоустройство прилегающей территории.
"В год медицины в КЧР мы начали строительство еще одного нового современного объекта здравоохранения. Новая поликлиника на 350 посещений в смену будет обслуживать как жителей Карачаевского городского округа, так и Карачаевского района. На всех этапах проектирования и строительства объекта во главу угла ставили максимальный комфорт для врачей и пациентов. Это и логистика кабинетов и помещений для диагностики, и принципы зонирования отделений для изоляции и разделения потоков", - сообщил Темрезов.
Глава КЧР также выразил уверенность, что "качество оказываемых услуг в новой поликлинике будет соответствовать таким же высоким стандартам, по которым построен сам объект".
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Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоКарачаевскКарачаевский районРашид ТемрезовЗдоровье - ОбществоКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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