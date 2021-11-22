22:07 22.11.2021 (обновлено: 22:36 22.11.2021)
При обстреле боевиков в Сирии погибли четверо военных
Четверо сирийских военных погибли при обстреле боевиками населенных пунктов Сирии
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики ведут обстрел правительственных сил в Сирии
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. При обстреле боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"* погибли четверо сирийских военных, одного ранило, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
Один из инцидентов произошел в провинции Идлиб.
"В результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из районов Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, один сирийский военнослужащий погиб", — сказал он на брифинге.
Кроме того, члены группировки стреляли из районов Кафер-Нуран и Кафер-Хани — там погибли двое военных. В провинции Хама от выстрелов из крупнокалиберного пулемета погиб еще один сириец.
Также в провинции Алеппо при артиллерийском ударе пострадал сирийский военнослужащий, добавил Кулить.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо — девять обстрелов, в провинции Идлиб — один обстрел, в провинции Хама — один обстрел", — отметил контр-адмирал.
Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая группировка.