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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211122/pogibshie-1760256387.html
При обстреле боевиков в Сирии погибли четверо военных
При обстреле боевиков в Сирии погибли четверо военных - РИА Новости, 22.11.2021
При обстреле боевиков в Сирии погибли четверо военных
При обстреле боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"* погибли четверо сирийских военных, одного ранило, сообщил замруководителя российского Центра по примирению РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T22:07
2021-11-22T22:36
война в сирии
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
россия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. При обстреле боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"* погибли четверо сирийских военных, одного ранило, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.Один из инцидентов произошел в провинции Идлиб."В результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из районов Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, один сирийский военнослужащий погиб", — сказал он на брифинге.Кроме того, члены группировки стреляли из районов Кафер-Нуран и Кафер-Хани — там погибли двое военных. В провинции Хама от выстрелов из крупнокалиберного пулемета погиб еще один сириец.Также в провинции Алеппо при артиллерийском ударе пострадал сирийский военнослужащий, добавил Кулить.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.*Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20211122/siriya-1760199352.html
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия
22:07 22.11.2021 (обновлено: 22:36 22.11.2021)
 
При обстреле боевиков в Сирии погибли четверо военных

Четверо сирийских военных погибли при обстреле боевиками населенных пунктов Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики ведут обстрел правительственных сил в Сирии
Боевики ведут обстрел правительственных сил в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. При обстреле боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"* погибли четверо сирийских военных, одного ранило, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
Один из инцидентов произошел в провинции Идлиб.
"В результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из районов Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, один сирийский военнослужащий погиб", — сказал он на брифинге.
Кроме того, члены группировки стреляли из районов Кафер-Нуран и Кафер-Хани — там погибли двое военных. В провинции Хама от выстрелов из крупнокалиберного пулемета погиб еще один сириец.
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В Дейр-эз-Зоре четверо сирийских военных погибли при взрыве
Также в провинции Алеппо при артиллерийском ударе пострадал сирийский военнослужащий, добавил Кулить.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо — девять обстрелов, в провинции Идлиб — один обстрел, в провинции Хама — один обстрел", — отметил контр-адмирал.

Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая группировка.
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