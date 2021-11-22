https://ria.ru/20211122/pogibshie-1760256387.html

При обстреле боевиков в Сирии погибли четверо военных

При обстреле боевиков в Сирии погибли четверо военных - РИА Новости, 22.11.2021

При обстреле боевиков в Сирии погибли четверо военных

При обстреле боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"* погибли четверо сирийских военных, одного ранило, сообщил замруководителя российского Центра по примирению РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T22:07

2021-11-22T22:07

2021-11-22T22:36

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. При обстреле боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"* погибли четверо сирийских военных, одного ранило, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.Один из инцидентов произошел в провинции Идлиб."В результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из районов Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, один сирийский военнослужащий погиб", — сказал он на брифинге.Кроме того, члены группировки стреляли из районов Кафер-Нуран и Кафер-Хани — там погибли двое военных. В провинции Хама от выстрелов из крупнокалиберного пулемета погиб еще один сириец.Также в провинции Алеппо при артиллерийском ударе пострадал сирийский военнослужащий, добавил Кулить.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.*Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20211122/siriya-1760199352.html

https://ria.ru/20211113/siriya-1758952363.html

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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия