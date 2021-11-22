https://ria.ru/20211122/poezdki-1760153735.html

Число автобусных поездок к СНТ Подмосковья в дачный сезон выросло на 43%

Число автобусных поездок к СНТ Подмосковья в дачный сезон выросло на 43% - РИА Новости, 22.11.2021

Число автобусных поездок к СНТ Подмосковья в дачный сезон выросло на 43%

Свыше 620 тысяч поездок на сезонных автобусных маршрутах к подмосковным дачным товариществам и СНТ совершили жители Московской области в 2021 году, что на 43%... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:57

2021-11-22T12:57

2021-11-22T12:57

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Свыше 620 тысяч поездок на сезонных автобусных маршрутах к подмосковным дачным товариществам и СНТ совершили жители Московской области в 2021 году, что на 43% больше чем за аналогичный период дачного сезона в прошлом, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.В пресс-службе напомнили, что на период дачного сезона в Подмосковье вводится более 40 специальных маршрутов. Автобусы на них курсируют по пятницам, субботам и воскресеньям, расписание синхронизировано с графиком движения электропоездов. Период работы большинства: с апреля по октябрь-ноябрь."Для регистрации проезда жители и гости региона чаще всего — около 450 тысяч раз — использовали социальные карты Московской области и Москвы. Среди способов оплаты лидируют бесконтактные банковские карты и устройства с NFC-чипом: таким образом в автобусах зафиксировано более 97 тысяч поездок", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/probki-1755199973.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье)