Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/podderzhka-1760161910.html
МСП Банк поддержал чайную фабрику из Магнитогорска
МСП Банк поддержал чайную фабрику из Магнитогорска - РИА Новости, 22.11.2021
МСП Банк поддержал чайную фабрику из Магнитогорска
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование по программе ФОТ 3.0 магнитогорской чайной фабрике "Хороший чай", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:06
2021-11-22T15:06
новости компаний - экономика
андрей белоусов
нижний новгород
мсп банк
петр засельский
корпорация мсп
россия
александр исаевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727094078_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_4145cc506a0fe91375f05131b0c47030.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование по программе ФОТ 3.0 магнитогорской чайной фабрике "Хороший чай", сообщает пресс-служба банка.Компания ежегодно расширяет рынки сбыта, представляя чай под собственной торговой маркой жителям Урала и всей России. Чтобы этого добиться, "Хороший чай" наращивает выпуск продукции за счет приобретения нового оборудования.Распространение коронавирусной инфекции вынудило внести определенные корректировки в развитие бизнеса. Для восстановления прежних темпов роста руководство компании обратилось в МСП Банк с целью оформления кредита по программе ФОТ 3.0, которая была перезапущена и работает с 1 ноября до конца 2021 года.Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов в рамках отраслевого штаба с участием представителей бизнес-сообществ отметил, что главная задача поддержки бизнеса – помочь предпринимателям быстро и гибко адаптироваться к новым условиям. Очень важно, чтобы наши меры поддержки были полностью реализованы в субъектах Российской Федерации, подчеркнул Белоусов.Для преодоления последствий региональных ограничительных мер в условиях роста заболеваемости COVID-19 правительством было выделено до 20 миллиардов рублей на льготные кредиты предприятиям из пострадавших от пандемии отраслей, а также 38,5 миллиардов рублей на гранты малым и средним предприятиям.Также на встрече с предпринимателями первый вице-премьер поручил Корпорации МСП обобщить и систематизировать вопросы от бизнеса для оперативного вмешательства и принятия по ним решений.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, для обратной связи с бизнесом, в том числе по COVID-ограничениям в Корпорации создан специальный канал для оперативных обращений "Сервис 360°". Корпорация получает все сообщения и готова при необходимости подключиться к решению возникающих вопросов у предпринимателей, в том числе и по антикризисным программам поддержки и коммуникации с банками, подчеркнул он.Кредит по программе ФОТ 3.0 выдается по ставке 3% годовых из расчета один минимальный размер оплаты труда (МРОТ - 12792 рубля) на каждого сотрудника на 12 месяцев. В первые полгода выплат по кредиту не предусмотрено, а затем в течение 12 месяцев необходимо погашать заём равными долями с учетом процентов. При этом 75% кредита обеспечены поручительством ВЭБ.РФ.Полученные средства позволят компании не только сохранить рабочие места, а на фабрике работает 39 сотрудников, но и вернуться по основным показателям к темпам роста допандемийного уровня. Как отметил Загузов, фабрика уже смогла выйти на уровень выше, чем до пандемии, именно поэтому сотрудничество с МСП Банком вызывает у него только положительные эмоции.Льготные кредиты для сохранения занятости предоставляются предпринимателям не впервые. Отличие второго этапа программы ФОТ 3.0 от первого в том, что существенно расширен список получателей кредита, а также увеличен срок кредитования. Главное условие получения льготного кредита осталось прежним – предприятию необходимо сохранить 90% работников от их числа, зафиксированного на блокчейн-платформе ФНС России на момент заключения кредитного соглашения.Как отметил председатель Правления МСП Банка Петр Засельский, прием заявок от малого и среднего бизнеса на получение льготных кредитов под 3% годовых в рамках программы ФОТ 3.0 продолжается, и получить помощь в рамках этой меры поддержки можно будет и в декабре.По данным Минэкономразвития, за две недели работы второго этапа ФОТ 3.0 в банки было подано более 23,5 тысяч заявок от предпринимателей на общую сумму 92,3 миллиарда рублей. При этом на 15 ноября 2021 года банками уже выдано около 20 миллиардов рублей.Льготный кредит можно получить в одном из 35 уполномоченных банков, которым предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.
https://ria.ru/20211117/biznes-1759462219.html
https://ria.ru/20211101/kreditovanie-1757203582.html
нижний новгород
россия
магнитогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727094078_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_a6a3453a240a19ab76c244e068c4e2c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, андрей белоусов, нижний новгород, мсп банк, петр засельский, корпорация мсп, россия, александр исаевич, магнитогорск
15:06 22.11.2021
 

МСП Банк поддержал чайную фабрику из Магнитогорска

© Depositphotos / photographee.euДевушка держит чашку с чаем
Девушка держит чашку с чаем - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / photographee.eu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование по программе ФОТ 3.0 магнитогорской чайной фабрике "Хороший чай", сообщает пресс-служба банка.
Компания ежегодно расширяет рынки сбыта, представляя чай под собственной торговой маркой жителям Урала и всей России. Чтобы этого добиться, "Хороший чай" наращивает выпуск продукции за счет приобретения нового оборудования.
© РИА Новости / Артур ЛебедевОбработка чайного листа на ленточном конвейере для отделения черешков на чайной фабрике
Обработка чайного листа на ленточном конвейере для отделения черешков на чайной фабрике - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Обработка чайного листа на ленточном конвейере для отделения черешков на чайной фабрике
Распространение коронавирусной инфекции вынудило внести определенные корректировки в развитие бизнеса. Для восстановления прежних темпов роста руководство компании обратилось в МСП Банк с целью оформления кредита по программе ФОТ 3.0, которая была перезапущена и работает с 1 ноября до конца 2021 года.
Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов в рамках отраслевого штаба с участием представителей бизнес-сообществ отметил, что главная задача поддержки бизнеса – помочь предпринимателям быстро и гибко адаптироваться к новым условиям. Очень важно, чтобы наши меры поддержки были полностью реализованы в субъектах Российской Федерации, подчеркнул Белоусов.
Для преодоления последствий региональных ограничительных мер в условиях роста заболеваемости COVID-19 правительством было выделено до 20 миллиардов рублей на льготные кредиты предприятиям из пострадавших от пандемии отраслей, а также 38,5 миллиардов рублей на гранты малым и средним предприятиям.
Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 14:20
КМСП: главная тема обращений бизнеса в "Сервис 360°" - ковид-ограничения
Также на встрече с предпринимателями первый вице-премьер поручил Корпорации МСП обобщить и систематизировать вопросы от бизнеса для оперативного вмешательства и принятия по ним решений.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, для обратной связи с бизнесом, в том числе по COVID-ограничениям в Корпорации создан специальный канал для оперативных обращений "Сервис 360°". Корпорация получает все сообщения и готова при необходимости подключиться к решению возникающих вопросов у предпринимателей, в том числе и по антикризисным программам поддержки и коммуникации с банками, подчеркнул он.
Кредит по программе ФОТ 3.0 выдается по ставке 3% годовых из расчета один минимальный размер оплаты труда (МРОТ - 12792 рубля) на каждого сотрудника на 12 месяцев. В первые полгода выплат по кредиту не предусмотрено, а затем в течение 12 месяцев необходимо погашать заём равными долями с учетом процентов. При этом 75% кредита обеспечены поручительством ВЭБ.РФ.
"Наша чайная фабрика сотрудничает с МСП Банком уже второй год. Благодаря его поддержке по программам льготного кредитования мы смогли увеличить объем закупок. Компании потребовалось приобретение нового оборудования, строительство дополнительных складских мощностей, создание новых рабочих мест, организовать которые поможет финансирование в рамках ФОТ 3.0. Программа помогает нам двигаться вперед", - поделился директор фабрики "Хороший чай" Дмитрий Загузов.
Полученные средства позволят компании не только сохранить рабочие места, а на фабрике работает 39 сотрудников, но и вернуться по основным показателям к темпам роста допандемийного уровня. Как отметил Загузов, фабрика уже смогла выйти на уровень выше, чем до пандемии, именно поэтому сотрудничество с МСП Банком вызывает у него только положительные эмоции.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСбор чая в Сочи
Сбор чая в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Сбор чая в Сочи
Льготные кредиты для сохранения занятости предоставляются предпринимателям не впервые. Отличие второго этапа программы ФОТ 3.0 от первого в том, что существенно расширен список получателей кредита, а также увеличен срок кредитования. Главное условие получения льготного кредита осталось прежним – предприятию необходимо сохранить 90% работников от их числа, зафиксированного на блокчейн-платформе ФНС России на момент заключения кредитного соглашения.
Как отметил председатель Правления МСП Банка Петр Засельский, прием заявок от малого и среднего бизнеса на получение льготных кредитов под 3% годовых в рамках программы ФОТ 3.0 продолжается, и получить помощь в рамках этой меры поддержки можно будет и в декабре.
"Помимо этого, нами был разработан специальный продукт "Экспресс-поддержка", которым могут воспользоваться и предприниматели из пострадавших отраслей, Он подойдет бизнесу в случае необходимости быстрого принятия решений, так как главное его преимущество – рассмотрение заявки за 72 часа", добавил Засельский.
По данным Минэкономразвития, за две недели работы второго этапа ФОТ 3.0 в банки было подано более 23,5 тысяч заявок от предпринимателей на общую сумму 92,3 миллиарда рублей. При этом на 15 ноября 2021 года банками уже выдано около 20 миллиардов рублей.
Льготный кредит можно получить в одном из 35 уполномоченных банков, которым предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.
Вывеска МСП Банка
1 ноября, 14:02
МСП Банк начал прием заявок на льготное кредитование по программе ФОТ 3.0
 
Новости компаний - ЭкономикаАндрей БелоусовНижний НовгородМСП БанкПетр ЗасельскийКорпорация МСПРоссияАлександр ИсаевичМагнитогорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
00:12Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус
23:56Депутат Рады призвал переизбрать украинский парламент
Лента новостейМолния
Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервыВ России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирусДепутат Рады призвал переизбрать украинский парламент