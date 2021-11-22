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МСП Банк поддержал чайную фабрику из Магнитогорска

МСП Банк поддержал чайную фабрику из Магнитогорска - РИА Новости, 22.11.2021

МСП Банк поддержал чайную фабрику из Магнитогорска

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование по программе ФОТ 3.0 магнитогорской чайной фабрике "Хороший чай", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:06

2021-11-22T15:06

2021-11-22T15:06

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование по программе ФОТ 3.0 магнитогорской чайной фабрике "Хороший чай", сообщает пресс-служба банка.Компания ежегодно расширяет рынки сбыта, представляя чай под собственной торговой маркой жителям Урала и всей России. Чтобы этого добиться, "Хороший чай" наращивает выпуск продукции за счет приобретения нового оборудования.Распространение коронавирусной инфекции вынудило внести определенные корректировки в развитие бизнеса. Для восстановления прежних темпов роста руководство компании обратилось в МСП Банк с целью оформления кредита по программе ФОТ 3.0, которая была перезапущена и работает с 1 ноября до конца 2021 года.Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов в рамках отраслевого штаба с участием представителей бизнес-сообществ отметил, что главная задача поддержки бизнеса – помочь предпринимателям быстро и гибко адаптироваться к новым условиям. Очень важно, чтобы наши меры поддержки были полностью реализованы в субъектах Российской Федерации, подчеркнул Белоусов.Для преодоления последствий региональных ограничительных мер в условиях роста заболеваемости COVID-19 правительством было выделено до 20 миллиардов рублей на льготные кредиты предприятиям из пострадавших от пандемии отраслей, а также 38,5 миллиардов рублей на гранты малым и средним предприятиям.Также на встрече с предпринимателями первый вице-премьер поручил Корпорации МСП обобщить и систематизировать вопросы от бизнеса для оперативного вмешательства и принятия по ним решений.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, для обратной связи с бизнесом, в том числе по COVID-ограничениям в Корпорации создан специальный канал для оперативных обращений "Сервис 360°". Корпорация получает все сообщения и готова при необходимости подключиться к решению возникающих вопросов у предпринимателей, в том числе и по антикризисным программам поддержки и коммуникации с банками, подчеркнул он.Кредит по программе ФОТ 3.0 выдается по ставке 3% годовых из расчета один минимальный размер оплаты труда (МРОТ - 12792 рубля) на каждого сотрудника на 12 месяцев. В первые полгода выплат по кредиту не предусмотрено, а затем в течение 12 месяцев необходимо погашать заём равными долями с учетом процентов. При этом 75% кредита обеспечены поручительством ВЭБ.РФ.Полученные средства позволят компании не только сохранить рабочие места, а на фабрике работает 39 сотрудников, но и вернуться по основным показателям к темпам роста допандемийного уровня. Как отметил Загузов, фабрика уже смогла выйти на уровень выше, чем до пандемии, именно поэтому сотрудничество с МСП Банком вызывает у него только положительные эмоции.Льготные кредиты для сохранения занятости предоставляются предпринимателям не впервые. Отличие второго этапа программы ФОТ 3.0 от первого в том, что существенно расширен список получателей кредита, а также увеличен срок кредитования. Главное условие получения льготного кредита осталось прежним – предприятию необходимо сохранить 90% работников от их числа, зафиксированного на блокчейн-платформе ФНС России на момент заключения кредитного соглашения.Как отметил председатель Правления МСП Банка Петр Засельский, прием заявок от малого и среднего бизнеса на получение льготных кредитов под 3% годовых в рамках программы ФОТ 3.0 продолжается, и получить помощь в рамках этой меры поддержки можно будет и в декабре.По данным Минэкономразвития, за две недели работы второго этапа ФОТ 3.0 в банки было подано более 23,5 тысяч заявок от предпринимателей на общую сумму 92,3 миллиарда рублей. При этом на 15 ноября 2021 года банками уже выдано около 20 миллиардов рублей.Льготный кредит можно получить в одном из 35 уполномоченных банков, которым предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.

https://ria.ru/20211117/biznes-1759462219.html

https://ria.ru/20211101/kreditovanie-1757203582.html

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новости компаний - экономика, андрей белоусов, нижний новгород, мсп банк, петр засельский, корпорация мсп, россия, александр исаевич, магнитогорск