https://ria.ru/20211122/pauell-1760213981.html
Байден повторно выдвинет Джерома Пауэлла на пост главы ФРС
Байден повторно выдвинет Джерома Пауэлла на пост главы ФРС - РИА Новости, 22.11.2021
Байден повторно выдвинет Джерома Пауэлла на пост главы ФРС
Президент США Джо Байден решил повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы, сообщил Белый дом. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:31
2021-11-22T17:31
2021-11-22T17:31
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден решил повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы, сообщил Белый дом.Четырехлетний срок полномочий Пауэлла завершается в феврале 2022 года. Его выдвинул на должность главы американского центробанка Дональд Трамп.В заявлении Белого дома приводятся цифры восстановления американской экономики после пандемии коронавируса: за последние 10 месяцев в экономике создано 5,6 миллиона рабочих мест, а безработица упала до 4,6%."Этот результат - свидетельство успеха экономической повестки дня президента и решительных действий председателя ФРС Пауэлла", - говорится в заявлении Белого дома.При этом Байден выдвинул Лаэль Брэйнард на пост замглавы ФРС. Брэйнард считалась главным конкурентом Пауэлла в борьбе за эту должность. Белый дом назвал Брэйнард одним из ведущих макроэкономистов США.Байден распространил заявление, в котором заявил, что Пауэлл и Брэйнард разделяют его взгляды на то, как надо восстанавливать экономику.Как ожидается, сенат США легко утвердит кандидатуру Пауэлла на второй срок. При этом либеральное крыло Демократической партии может критиковать Пауэлла - республиканца и выдвиженца Трампа, а также сторонника некоторого снижения норм регулирования Уолл-Стрит.
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в мире, сша, джо байден, федеральная резервная система сша, дональд трамп, джером пауэлл
Байден повторно выдвинет Джерома Пауэлла на пост главы ФРС
Байден повторно выдвинет Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
решил повторно выдвинуть Джерома Пауэлла
на пост главы Федеральной резервной системы, сообщил Белый дом.
Четырехлетний срок полномочий Пауэлла завершается в феврале 2022 года. Его выдвинул на должность главы американского центробанка Дональд Трамп
.
В заявлении Белого дома приводятся цифры восстановления американской экономики после пандемии коронавируса: за последние 10 месяцев в экономике создано 5,6 миллиона рабочих мест, а безработица упала до 4,6%.
"Этот результат - свидетельство успеха экономической повестки дня президента и решительных действий председателя ФРС
Пауэлла", - говорится в заявлении Белого дома.
При этом Байден выдвинул Лаэль Брэйнард на пост замглавы ФРС. Брэйнард считалась главным конкурентом Пауэлла в борьбе за эту должность. Белый дом назвал Брэйнард одним из ведущих макроэкономистов США.
Байден распространил заявление, в котором заявил, что Пауэлл и Брэйнард разделяют его взгляды на то, как надо восстанавливать экономику.
Я уверен, что сосредоточенность председателя Пауэлла и доктора Брэйнард на низкой инфляции, стабильных ценах и обеспечении полной занятости сделает нашу экономику сильной, как никогда.
Как ожидается, сенат США легко утвердит кандидатуру Пауэлла на второй срок. При этом либеральное крыло Демократической партии может критиковать Пауэлла - республиканца и выдвиженца Трампа, а также сторонника некоторого снижения норм регулирования Уолл-Стрит.