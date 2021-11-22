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Российские военные начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии
Российские военные начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии - РИА Новости, 22.11.2021
Российские военные начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии
Российские военные в Сирии начали патрулирование линии разграничения между землями, которые контролируют Вооруженные силы России и международная коалиция во... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T05:07
2021-11-22T09:31
в мире
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вооруженные силы рф
россия
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ЛАТАКИЯ (Сирия), 22 ноя — РИА Новости. Российские военные в Сирии начали патрулирование линии разграничения между землями, которые контролируют Вооруженные силы России и международная коалиция во главе с США, сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов.Кудинов отметил, что там могут находиться спящие ячейки ИГ*, а также возможны нарушения сирийских законов.Основная задача состоит в демонстрации присутствия российских Вооруженных сил, сообщил представитель ЦПВС. Необходимо показать населению, что российские военные здесь есть и готовы оказать помощь. В дальнейшем, при благоприятной обстановке, здесь могут проводиться гуманитарные акции."Патрулирование проходило в штатном режиме", — заключил Кудинов.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, сирия, вооруженные силы рф, россия
05:07 22.11.2021 (обновлено: 09:31 22.11.2021)
 
Российские военные начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии

ЦПВС: российские военные начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии

© РИА НовостиРоссийский патруль
Российский патруль - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости
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ЛАТАКИЯ (Сирия), 22 ноя — РИА Новости. Российские военные в Сирии начали патрулирование линии разграничения между землями, которые контролируют Вооруженные силы России и международная коалиция во главе с США, сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов.

"Это граница, разделяющая подконтрольную территорию международной антитеррористической коалиции, зона "Восток", и зона "Запад", контролируемая Вооруженными силами Российской Федерации. На этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими", — пояснил он.

Кудинов отметил, что там могут находиться спящие ячейки ИГ*, а также возможны нарушения сирийских законов.
Основная задача состоит в демонстрации присутствия российских Вооруженных сил, сообщил представитель ЦПВС. Необходимо показать населению, что российские военные здесь есть и готовы оказать помощь. В дальнейшем, при благоприятной обстановке, здесь могут проводиться гуманитарные акции.
"Патрулирование проходило в штатном режиме", — заключил Кудинов.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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