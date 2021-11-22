https://ria.ru/20211122/patrulirovanie-1760103381.html

Российские военные начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии

Российские военные начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии - РИА Новости, 22.11.2021

Российские военные начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии

Российские военные в Сирии начали патрулирование линии разграничения между землями, которые контролируют Вооруженные силы России и международная коалиция во... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T05:07

2021-11-22T05:07

2021-11-22T09:31

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ЛАТАКИЯ (Сирия), 22 ноя — РИА Новости. Российские военные в Сирии начали патрулирование линии разграничения между землями, которые контролируют Вооруженные силы России и международная коалиция во главе с США, сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов.Кудинов отметил, что там могут находиться спящие ячейки ИГ*, а также возможны нарушения сирийских законов.Основная задача состоит в демонстрации присутствия российских Вооруженных сил, сообщил представитель ЦПВС. Необходимо показать населению, что российские военные здесь есть и готовы оказать помощь. В дальнейшем, при благоприятной обстановке, здесь могут проводиться гуманитарные акции."Патрулирование проходило в штатном режиме", — заключил Кудинов.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/siriya-1732069933.html

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в мире, сша, сирия, вооруженные силы рф, россия