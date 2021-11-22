https://ria.ru/20211122/pandemiya-1760136921.html

Пандемия привела к росту ксенофобии, заявили в еврейском конгрессе

Пандемия привела к росту ксенофобии, заявили в еврейском конгрессе - РИА Новости, 22.11.2021

Пандемия привела к росту ксенофобии, заявили в еврейском конгрессе

В пандемию возникло новое основание для ксенофобии, так как появилось новое меньшинство антипрививочников, с которым придется договариваться, заявил президент... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:51

2021-11-22T11:51

2021-11-22T11:52

москва

российский еврейский конгресс

юрий каннер

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В пандемию возникло новое основание для ксенофобии, так как появилось новое меньшинство антипрививочников, с которым придется договариваться, заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.В понедельник в Москве проходит третья конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее", на ней впервые обсуждаются исламофобия и многопользовательские видеоигры."Ксенофобия – это ненависть к меньшинствам, а в связи с пандемией создаются новые меньшинства – антипрививочники и прививочники, переболевшие и непереболевшие, и естественно, между ними возникают напряжения, которые нужно изучать и нужно сглаживать. Потому что невозможно уничтожить антипрививочников, они все равно будут, значит, нужно с ними договариваться. Невозможно, скорее всего, силой заставлять", - сказал Каннер журналистам в кулуарах конференции.

https://ria.ru/20211122/avstriya-1760052095.html

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москва, российский еврейский конгресс, юрий каннер, коронавирус covid-19