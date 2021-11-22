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https://ria.ru/20211122/pandemiya-1760136921.html
Пандемия привела к росту ксенофобии, заявили в еврейском конгрессе
Пандемия привела к росту ксенофобии, заявили в еврейском конгрессе - РИА Новости, 22.11.2021
Пандемия привела к росту ксенофобии, заявили в еврейском конгрессе
В пандемию возникло новое основание для ксенофобии, так как появилось новое меньшинство антипрививочников, с которым придется договариваться, заявил президент... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:51
2021-11-22T11:52
москва
российский еврейский конгресс
юрий каннер
распространение коронавируса
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В пандемию возникло новое основание для ксенофобии, так как появилось новое меньшинство антипрививочников, с которым придется договариваться, заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.В понедельник в Москве проходит третья конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее", на ней впервые обсуждаются исламофобия и многопользовательские видеоигры."Ксенофобия – это ненависть к меньшинствам, а в связи с пандемией создаются новые меньшинства – антипрививочники и прививочники, переболевшие и непереболевшие, и естественно, между ними возникают напряжения, которые нужно изучать и нужно сглаживать. Потому что невозможно уничтожить антипрививочников, они все равно будут, значит, нужно с ними договариваться. Невозможно, скорее всего, силой заставлять", - сказал Каннер журналистам в кулуарах конференции.
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москва, российский еврейский конгресс, юрий каннер, коронавирус covid-19
11:51 22.11.2021 (обновлено: 11:52 22.11.2021)
 
Пандемия привела к росту ксенофобии, заявили в еврейском конгрессе

Глава Российского еврейского конгресса Каннер: пандемия привела к росту ксенофобии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в масках на Манежной площади в Москве
Сотрудники полиции в масках на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В пандемию возникло новое основание для ксенофобии, так как появилось новое меньшинство антипрививочников, с которым придется договариваться, заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.
В понедельник в Москве проходит третья конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее", на ней впервые обсуждаются исламофобия и многопользовательские видеоигры.
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"Ксенофобия – это ненависть к меньшинствам, а в связи с пандемией создаются новые меньшинства – антипрививочники и прививочники, переболевшие и непереболевшие, и естественно, между ними возникают напряжения, которые нужно изучать и нужно сглаживать. Потому что невозможно уничтожить антипрививочников, они все равно будут, значит, нужно с ними договариваться. Невозможно, скорее всего, силой заставлять", - сказал Каннер журналистам в кулуарах конференции.
 
Распространение коронавирусаМоскваРоссийский еврейский конгрессЮрий КаннерКоронавирус COVID-19
 
 
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