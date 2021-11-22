https://ria.ru/20211122/oxxxymiron-1760208711.html
Oxxxymiron анонсировал дату выхода нового альбома
Oxxxymiron анонсировал дату выхода нового альбома - РИА Новости, 22.11.2021
Oxxxymiron анонсировал дату выхода нового альбома
Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) анонсировал в социальных сетях выход нового альбома 1 декабря. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:01
2021-11-22T17:01
2021-11-22T17:01
шоубиз
общество
рэп
oxxxymiron (мирон федоров)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) анонсировал в социальных сетях выход нового альбома 1 декабря."Oxxxymiron. Альбом. 01.12.2021", - указано на странице музыканта в Instagram.12 ноября Оксимирон выпустил "miXXXtape III: Смутное время", в котором были собраны треки, созданные в 2014-2021 годах.Oxxxymiron - один из самых популярных исполнителей России. Его последние альбомы "Вечный жид" и "Горгород" были выпущены в 2011 и 2015 годах и рассматриваются в хип-хоп-сообществе как наиболее важные релизы в истории русского хип-хопа.
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общество, рэп, oxxxymiron (мирон федоров), музыка, россия, культура
Oxxxymiron анонсировал дату выхода нового альбома
Oxxxymiron объявил о выходе нового альбома 1 декабря