https://ria.ru/20211122/oxxxymiron-1760208711.html

Oxxxymiron анонсировал дату выхода нового альбома

Oxxxymiron анонсировал дату выхода нового альбома - РИА Новости, 22.11.2021

Oxxxymiron анонсировал дату выхода нового альбома

Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) анонсировал в социальных сетях выход нового альбома 1 декабря. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:01

2021-11-22T17:01

2021-11-22T17:01

шоубиз

общество

рэп

oxxxymiron (мирон федоров)

музыка

россия

культура

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) анонсировал в социальных сетях выход нового альбома 1 декабря."Oxxxymiron. Альбом. 01.12.2021", - указано на странице музыканта в Instagram.12 ноября Оксимирон выпустил "miXXXtape III: Смутное время", в котором были собраны треки, созданные в 2014-2021 годах.Oxxxymiron - один из самых популярных исполнителей России. Его последние альбомы "Вечный жид" и "Горгород" были выпущены в 2011 и 2015 годах и рассматриваются в хип-хоп-сообществе как наиболее важные релизы в истории русского хип-хопа.

https://ria.ru/20210923/treyler-1751463742.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рэп, oxxxymiron (мирон федоров), музыка, россия, культура