https://ria.ru/20211122/otravlenie-1760200242.html

СК по особо важным делам расследует отравление семьи в Ростовской области

СК по особо важным делам расследует отравление семьи в Ростовской области - РИА Новости, 22.11.2021

СК по особо важным делам расследует отравление семьи в Ростовской области

Следователи передали дело об отравлении семьи в Октябрьском районе Ростовской области в первый отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по региону,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:25

2021-11-22T16:25

2021-11-22T16:25

происшествия

ростовская область

октябрьский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя – РИА Новости. Следователи передали дело об отравлении семьи в Октябрьском районе Ростовской области в первый отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по региону, сообщил журналистам представитель ведомства.По данным СК, в воскресенье в приемной семье в станице Бессергеневской скончались три девочки - шести, семи и восьми лет, а их восьмилетний брат и родители находятся в реанимации "с признаками отравления неустановленным веществом". По одной из версий источника агентства, семья могла отравиться домашним мясом. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ."По поручению руководителя следственного управления Аслана Гаруновича Хуаде уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Ростовской области", - сказал представитель ведомства.Он добавил, что криминалисты провели осмотр места происшествия. "Изъяты продукты питания и иные предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Сотрудникам территориального органа Роспотребнадзора поручено проведение исследования изъятых продуктов питания на предмет наличия микробиологических показателей и соответствия их установленным нормам", - сказал он.Назначены медицинские судебные экспертизы тел погибших.

https://ria.ru/20211122/otravlenie-1760124974.html

ростовская область

октябрьский район

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происшествия, ростовская область, октябрьский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)