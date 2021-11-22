https://ria.ru/20211122/otravlenie-1760179329.html

В Минздраве рассказали о пострадавших от отравления метанолом в Казани

В Минздраве рассказали о пострадавших от отравления метанолом в Казани - РИА Новости, 22.11.2021

В Минздраве рассказали о пострадавших от отравления метанолом в Казани

Семерых пострадавших от отравления метанолом на вечеринке в Казани выписывают из больницы, четверо продолжают лечение в стационаре, сообщает минздрав... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:51

2021-11-22T14:51

2021-11-22T14:57

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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Семерых пострадавших от отравления метанолом на вечеринке в Казани выписывают из больницы, четверо продолжают лечение в стационаре, сообщает минздрав Татарстана.По информации минздрава республики, 13 человек 16 ноября были доставлены в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Одну из них отпустили в тот же день, так как анализы не показали наличия метанола. Две девушки находились в тяжелом состоянии, одна – в крайне тяжелом, позднее она скончалась."Семерых пострадавших, которые на прошлой неделе поступили с признаками отравления метанолом, сегодня мы выписываем. Их жизни ничего не угрожает. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.Остальные четверо пациентов, по информации минздрава, пока остаются под наблюдением токсикологов.По данным регионального СУСК, в ночь на 16 ноября группа из 18 человек 1999-2003 годов рождения отмечала день рождения в коттедже в казанском поселке Салмачи, большинство из них употребляли спиртное. Позднее за медицинской помощью обратились еще две участвовавшие в вечеринке девушки – в Москве и Башкирии. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Задержаны четверо жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя.Следственное управление СК РФ по Татарстану сообщало, что отравившиеся по ошибке выпили "незамерзайку". Было установлено, что один из участников праздника приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В багажнике каршерингового автомобиля бутыль привезли в коттедж, но при разгрузке по ошибке взяли вместо нее другую находившуюся в багажнике автомобиля бутыль – с незамерзающей автомобильной жидкостью. Затем молодые люди разбавили жидкость и употребили ее. Согласно заключению экспертизы, стеклоомывающая жидкость содержит 30% метанола.В ходе осмотра места происшествия бутыль с контрафактным алкоголем была изъята из автомобиля. Как отмечает региональное следственное управление СК РФ, метанола в приобретенном алкоголе, по предварительным данным, не обнаружено.

https://ria.ru/20211020/metanol-1755435682.html

https://ria.ru/20211028/alkogol-1756662108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), врачи, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество