14:51 22.11.2021 (обновлено: 14:57 22.11.2021)
В Минздраве рассказали о пострадавших от отравления метанолом в Казани
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от отравления метанолом в Казани
КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Семерых пострадавших от отравления метанолом на вечеринке в Казани выписывают из больницы, четверо продолжают лечение в стационаре, сообщает минздрав Татарстана.
По информации минздрава республики, 13 человек 16 ноября были доставлены в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Одну из них отпустили в тот же день, так как анализы не показали наличия метанола. Две девушки находились в тяжелом состоянии, одна – в крайне тяжелом, позднее она скончалась.
"Семерых пострадавших, которые на прошлой неделе поступили с признаками отравления метанолом, сегодня мы выписываем. Их жизни ничего не угрожает. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Остальные четверо пациентов, по информации минздрава, пока остаются под наблюдением токсикологов.
По данным регионального СУСК, в ночь на 16 ноября группа из 18 человек 1999-2003 годов рождения отмечала день рождения в коттедже в казанском поселке Салмачи, большинство из них употребляли спиртное. Позднее за медицинской помощью обратились еще две участвовавшие в вечеринке девушки – в Москве и Башкирии. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Задержаны четверо жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя.
Следственное управление СК РФ по Татарстану сообщало, что отравившиеся по ошибке выпили "незамерзайку". Было установлено, что один из участников праздника приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В багажнике каршерингового автомобиля бутыль привезли в коттедж, но при разгрузке по ошибке взяли вместо нее другую находившуюся в багажнике автомобиля бутыль – с незамерзающей автомобильной жидкостью. Затем молодые люди разбавили жидкость и употребили ее. Согласно заключению экспертизы, стеклоомывающая жидкость содержит 30% метанола.
В ходе осмотра места происшествия бутыль с контрафактным алкоголем была изъята из автомобиля. Как отмечает региональное следственное управление СК РФ, метанола в приобретенном алкоголе, по предварительным данным, не обнаружено.