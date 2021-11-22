https://ria.ru/20211122/otravlenie-1760119793.html
В Новосибирской области более 20 человек отравились продуктами из кафе
В Новосибирской области более 20 человек отравились продуктами из кафе - РИА Новости, 22.11.2021
В Новосибирской области более 20 человек отравились продуктами из кафе
Более 20 человек, покупавших еду в одном кафе, обратились в больницу города Татарска Новосибирской области с подозрением на отравление, прокуратура начала... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:26
2021-11-22T10:26
2021-11-22T11:00
происшествия
новосибирская область
татарск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. Более 20 человек, покупавших еду в одном кафе, обратились в больницу города Татарска Новосибирской области с подозрением на отравление, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство."Татарский межрайонный прокурор в связи с поступившей к нему информацией из территориального отдела Роспотребнадзора организовал проверку. Предварительно установлено, что в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ" обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление", - говорится в сообщении областной прокуратуры.При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе "Суши-Хаус".Межрайонный прокурор Илья Черкас с привлечением специалистов Роспотребнадзора выехал на место происшествия для проверки информации."В ходе проверки прокуратура оценит в организации соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. В случае выявления нарушений будут приняты меры, направленные на их устранение и привлечении лиц к установленной законом ответственности", - сообщает ведомство.Управление СК РФ по Новосибирской области организовало доследственную проверку данных об отравлении людей в Татарске, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20211118/otravlenie-1759600713.html
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, татарск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
10:26 22.11.2021 (обновлено: 11:00 22.11.2021)
В Новосибирской области более 20 человек отравились продуктами из кафе
В Новосибирской области более 20 человек отравились продуктами из кафе "Суши-Хаус"