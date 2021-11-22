https://ria.ru/20211122/otdeleniya-1760143434.html
В Белгородской области откроют дополнительные отделения скорой помощи
В Белгородской области откроют дополнительные отделения скорой помощи - РИА Новости, 22.11.2021
В Белгородской области откроют дополнительные отделения скорой помощи
Дополнительные отделения неотложной медицинской помощи появятся в пяти муниципалитетах Белгородской области, сообщает облправительство. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:17
2021-11-22T12:17
2021-11-22T12:17
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белгородская область
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Дополнительные отделения неотложной медицинской помощи появятся в пяти муниципалитетах Белгородской области, сообщает облправительство.Об открытии отделений доложил в понедельник губернатору Вячеславу Гладкову на оперативном совещании правительства начальник областного департамента здравоохранения Андрей Иконников."На базе Старооскольской, Губкинской, Яковлевской, Алексеевской и Шебекинской ЦРБ такие отделения будут работать на постоянной основе. Эта мера должна помочь снизить нагрузку на участковых терапевтов и семейных врачей, а также эффективно разделить потоки пациентов", - говорится в сообщении.В октябре одно из первых отделений неотложной помощи появилось в поликлинике №6 Белгорода, затем они стали работать во всех поликлиниках областного центра. Как отмечает правительство региона, пилотный проект показал свою эффективность, и его было решено тиражировать на другие муниципалитеты."То, что мы видим сегодня, - количество жалоб существенно снизилось и по вызову врача, и по оказанию самих медицинских услуг", - заявил Вячеслав Гладков.В уже действующих отделениях неотложной помощи больных принимают ежедневно с 8 утра и до 8 вечера. Также созданы бригады для выезда на дом, которые работают по вызовам, поступающим на единый номер 122. А во всех остальных муниципалитетах области работают медицинские кабинеты неотложной помощи.
https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759829466.html
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общество, здравоохранение, белгород, белгородская область, здоровье - общество, россия, вячеслав гладков
В Белгородской области откроют дополнительные отделения скорой помощи
Дополнительные отделения скорой помощи откроют в пяти муниципалитетах Белгородской области