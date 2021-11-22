https://ria.ru/20211122/osventsim-1760180742.html

Власти Освенцима запустили кампанию по привлечению жителей

Власти Освенцима запустили кампанию по привлечению жителей - РИА Новости, 22.11.2021

Власти Освенцима запустили кампанию по привлечению жителей

Власти польского города Освенцим запустили кампанию по привлечению жителей, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:54

2021-11-22T14:54

2021-11-22T14:54

в мире

освенцим

малопольское воеводство

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Власти польского города Освенцим запустили кампанию по привлечению жителей, сообщают местные СМИ."Местное самоуправление Освенцима инициировало рекламную кампанию, направленную на поощрение проживания в этом городе. Девять рекламных щитов с информацией о его достоинствах появились на всех четырех въездных дорогах", - сказала пресс-секретарь городского магистрата Катажина Квечень.Она отметила, что рекламная кампания "поощряет не только молодых людей воспользоваться хорошим предложением и связать жизнь с нашим городом".На рекламных щитах размещены фотографии, рекламирующие предложение жилья, отдыха, спорта, культуры или образования. Город также показан как место, где можно найти хорошую работу, и жители пользуются многими благами.В настоящее время в Освенциме проживает около 38 тысяч жителей. Город расположен на стыке Силезского и Малопольского воеводств, недалеко от карпатской системы горных хребтов - Бескиды.На окраине города находится всемирно известный музей, созданный на месте нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

https://ria.ru/20190516/1553525548.html

https://ria.ru/20210906/murmansk-1748821991.html

освенцим

малопольское воеводство

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в мире, освенцим, малопольское воеводство