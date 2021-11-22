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Власти Освенцима запустили кампанию по привлечению жителей
Власти Освенцима запустили кампанию по привлечению жителей - РИА Новости, 22.11.2021
Власти Освенцима запустили кампанию по привлечению жителей
Власти польского города Освенцим запустили кампанию по привлечению жителей, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:54
2021-11-22T14:54
в мире
освенцим
малопольское воеводство
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Власти польского города Освенцим запустили кампанию по привлечению жителей, сообщают местные СМИ."Местное самоуправление Освенцима инициировало рекламную кампанию, направленную на поощрение проживания в этом городе. Девять рекламных щитов с информацией о его достоинствах появились на всех четырех въездных дорогах", - сказала пресс-секретарь городского магистрата Катажина Квечень.Она отметила, что рекламная кампания "поощряет не только молодых людей воспользоваться хорошим предложением и связать жизнь с нашим городом".На рекламных щитах размещены фотографии, рекламирующие предложение жилья, отдыха, спорта, культуры или образования. Город также показан как место, где можно найти хорошую работу, и жители пользуются многими благами.В настоящее время в Освенциме проживает около 38 тысяч жителей. Город расположен на стыке Силезского и Малопольского воеводств, недалеко от карпатской системы горных хребтов - Бескиды.На окраине города находится всемирно известный музей, созданный на месте нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.
https://ria.ru/20190516/1553525548.html
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в мире, освенцим, малопольское воеводство
14:54 22.11.2021
 
Власти Освенцима запустили кампанию по привлечению жителей

Власти польского города Освенцим запустили кампанию по привлечению жителей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНа территории бывшего концентрационного лагеря "Освенцим" (Аушвиц) в Польше
На территории бывшего концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Власти польского города Освенцим запустили кампанию по привлечению жителей, сообщают местные СМИ.
"Местное самоуправление Освенцима инициировало рекламную кампанию, направленную на поощрение проживания в этом городе. Девять рекламных щитов с информацией о его достоинствах появились на всех четырех въездных дорогах", - сказала пресс-секретарь городского магистрата Катажина Квечень.
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Освенцим вновь шокирует весь мир
Она отметила, что рекламная кампания "поощряет не только молодых людей воспользоваться хорошим предложением и связать жизнь с нашим городом".
На рекламных щитах размещены фотографии, рекламирующие предложение жилья, отдыха, спорта, культуры или образования. Город также показан как место, где можно найти хорошую работу, и жители пользуются многими благами.
"Зачем жить в Освенциме? Потому что это динамично меняющийся город. У него много сильных сторон и возможностей для развития", - заявил мэр Освенцима Януш Хверут.
В настоящее время в Освенциме проживает около 38 тысяч жителей. Город расположен на стыке Силезского и Малопольского воеводств, недалеко от карпатской системы горных хребтов - Бескиды.
На окраине города находится всемирно известный музей, созданный на месте нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.
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