https://ria.ru/20211122/obschestvo-1760133982.html

Лавров призвал мир реагировать на попытки расколоть общество по нацпризнаку

Лавров призвал мир реагировать на попытки расколоть общество по нацпризнаку - РИА Новости, 22.11.2021

Лавров призвал мир реагировать на попытки расколоть общество по нацпризнаку

Попытки расколоть общество по национальному, религиозному либо языковому признаку требуют активной реакции со стороны мирового сообщества, считает министр... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:36

2021-11-22T11:36

2021-11-22T12:24

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европа

сергей лавров

балтия

россия

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Попытки расколоть общество по национальному, религиозному либо языковому признаку требуют активной реакции со стороны мирового сообщества, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров."В Европе, и прежде всего на Украине и в странах Балтии, усиливается проявление национализма, антисемитизма, русофобии. Ведется неприкрытая пропаганда человеконенавистнических идей, активизируется деятельность неонацистов, других радикалов", — заявил он в обращении к участникам Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее".По его словам, мировое сообщество не может оставлять это без внимания, и российская дипломатия готова к широкому сотрудничеству для поиска решения этих проблем.Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее" проходит 22 и 23 ноября в третий раз.

https://ria.ru/20211021/raskol-1755647299.html

европа

балтия

россия

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в мире, европа, сергей лавров, балтия, россия