https://ria.ru/20211122/obschestvo-1760133982.html
Лавров призвал мир реагировать на попытки расколоть общество по нацпризнаку
Лавров призвал мир реагировать на попытки расколоть общество по нацпризнаку - РИА Новости, 22.11.2021
Лавров призвал мир реагировать на попытки расколоть общество по нацпризнаку
Попытки расколоть общество по национальному, религиозному либо языковому признаку требуют активной реакции со стороны мирового сообщества, считает министр... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:36
2021-11-22T11:36
2021-11-22T12:24
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европа
сергей лавров
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россия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Попытки расколоть общество по национальному, религиозному либо языковому признаку требуют активной реакции со стороны мирового сообщества, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров."В Европе, и прежде всего на Украине и в странах Балтии, усиливается проявление национализма, антисемитизма, русофобии. Ведется неприкрытая пропаганда человеконенавистнических идей, активизируется деятельность неонацистов, других радикалов", — заявил он в обращении к участникам Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее".По его словам, мировое сообщество не может оставлять это без внимания, и российская дипломатия готова к широкому сотрудничеству для поиска решения этих проблем.Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее" проходит 22 и 23 ноября в третий раз.
https://ria.ru/20211021/raskol-1755647299.html
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в мире, европа, сергей лавров, балтия, россия
11:36 22.11.2021 (обновлено: 12:24 22.11.2021)
Лавров призвал мир реагировать на попытки расколоть общество по нацпризнаку
Лавров призвал мир реагировать на попытки расколоть общество по национальному признаку