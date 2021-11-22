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Белоруссия не хочет обострения отношений с Польшей, заявил Лукашенко
Белоруссия не хочет обострения отношений с Польшей, заявил Лукашенко - РИА Новости, 22.11.2021
Белоруссия не хочет обострения отношений с Польшей, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с миграционным кризисом до польской стороны нужно донести, что Минск не хочет обострения отношений. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:59
2021-11-22T12:59
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с миграционным кризисом до польской стороны нужно донести, что Минск не хочет обострения отношений."Надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно. Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой. Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения", - приводит в понедельник слова Лукашенко Sputnik Беларусь.В то же время он заметил, что белорусская сторона будет оказывать помощь беженцам, которые оказались в кризисной ситуации. "Но этих бедолаг мы будем защищать настолько, насколько это возможно", - заявил глава государства.На прошлой неделе ближневосточные беженцы, ранее разбившие стихийный лагерь у границы с Польшей, перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а потом предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от пункта пропуска транспортно-логистический центр. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил 18 ноября, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей, примерно 2 тысячи человек, добровольно переместились в логистический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
https://ria.ru/20211119/soldaty-1759795503.html
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:59 22.11.2021
 
Белоруссия не хочет обострения отношений с Польшей, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия не хочет обострения отношений с Польшей

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОпустевший лагерь нелегальных мигрантов возле пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Опустевший лагерь нелегальных мигрантов возле пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с миграционным кризисом до польской стороны нужно донести, что Минск не хочет обострения отношений.
"Надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно. Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой. Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения", - приводит в понедельник слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
В то же время он заметил, что белорусская сторона будет оказывать помощь беженцам, которые оказались в кризисной ситуации. "Но этих бедолаг мы будем защищать настолько, насколько это возможно", - заявил глава государства.
На прошлой неделе ближневосточные беженцы, ранее разбившие стихийный лагерь у границы с Польшей, перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а потом предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от пункта пропуска транспортно-логистический центр. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил 18 ноября, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей, примерно 2 тысячи человек, добровольно переместились в логистический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов.
Беженцы с Ближнего Востока и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 13:15
Четыре польских солдата пострадали из-за стычек с мигрантами на границе
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
Дети беженцев с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 12:31
Мигранты начали использовать лодки для переправы через польскую границу
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны БелоруссииГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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