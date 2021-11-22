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На Сахалине более десяти тысяч человек остались без света из-за непогоды
На Сахалине более десяти тысяч человек остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 22.11.2021
На Сахалине более десяти тысяч человек остались без света из-за непогоды
Более 10 тысяч человек остались без электроснабжения на Сахалине из-за сильного ветра и снега, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T22:23
2021-11-22T22:23
2021-11-22T22:24
происшествия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сахалин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч человек остались без электроснабжения на Сахалине из-за сильного ветра и снега, сообщает Минэнерго РФ."На Сахалине более 10 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды (снег, сильный ветер)", - говорится с сообщении ведомства в соцсети Twitter.Отмечается, что восстановительные работы ведутся.
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происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сахалин
22:23 22.11.2021 (обновлено: 22:24 22.11.2021)
На Сахалине более десяти тысяч человек остались без света из-за непогоды
Более десяти тысяч человек остались без электричества на Сахалине из-за непогоды