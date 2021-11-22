https://ria.ru/20211122/nepogoda-1760257407.html

На Сахалине более десяти тысяч человек остались без света из-за непогоды

На Сахалине более десяти тысяч человек остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 22.11.2021

На Сахалине более десяти тысяч человек остались без света из-за непогоды

Более 10 тысяч человек остались без электроснабжения на Сахалине из-за сильного ветра и снега, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T22:23

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2021-11-22T22:24

происшествия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

сахалин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч человек остались без электроснабжения на Сахалине из-за сильного ветра и снега, сообщает Минэнерго РФ."На Сахалине более 10 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды (снег, сильный ветер)", - говорится с сообщении ведомства в соцсети Twitter.Отмечается, что восстановительные работы ведутся.

https://ria.ru/20211120/sakhalin-1759928902.html

сахалин

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2021

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происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сахалин