https://ria.ru/20211122/natsionalnost-1760254989.html
Кадыров предложил указывать национальность всех преступников
Кадыров предложил указывать национальность всех преступников - РИА Новости, 23.11.2021
Кадыров предложил указывать национальность всех преступников
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил указывать в СМИ национальность всех преступников, а не только выходцев с Кавказа. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-22T21:47
2021-11-22T21:47
2021-11-23T00:04
рамзан кадыров
госдума рф
telegram (приложение)
кавказ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_b347a36cdde896ec2fcf14a66e5cf5e1.jpg
ГРОЗНЫЙ, 22 - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил указывать в СМИ национальность всех преступников, а не только выходцев с Кавказа.Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника "в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях". По мнению авторов инициативы, установление такого запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в РФ, так как распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности"."Ладно, если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только за ... Тысячи преступлений по всей России чуть ли не каждый день: изнасилования, домогательства до несовершеннолетних, убийства, грабежи, кражи, угоны, разбои, побои, каннибализм и другие. Сколько раз журналисты, болеющие за свободу слова, указали национальность преступника, его вероисповедание, место рождения или проживания?" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20211122/natsionalnost-1760165826.html
кавказ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_56da351b3df1fec45932ff07763ab505.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, госдума рф, telegram (приложение), кавказ, россия
21:47 22.11.2021 (обновлено: 00:04 23.11.2021)
Кадыров предложил указывать национальность всех преступников
Глава Чечни Кадыров предложил указывать в СМИ национальность всех преступников