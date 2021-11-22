https://ria.ru/20211122/natsionalnost-1760254989.html

Кадыров предложил указывать национальность всех преступников

Кадыров предложил указывать национальность всех преступников - РИА Новости, 23.11.2021

Кадыров предложил указывать национальность всех преступников

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил указывать в СМИ национальность всех преступников, а не только выходцев с Кавказа. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-22T21:47

2021-11-22T21:47

2021-11-23T00:04

рамзан кадыров

госдума рф

telegram (приложение)

кавказ

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ГРОЗНЫЙ, 22 - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил указывать в СМИ национальность всех преступников, а не только выходцев с Кавказа.Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника "в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях". По мнению авторов инициативы, установление такого запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в РФ, так как распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности"."Ладно, если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только за ... Тысячи преступлений по всей России чуть ли не каждый день: изнасилования, домогательства до несовершеннолетних, убийства, грабежи, кражи, угоны, разбои, побои, каннибализм и другие. Сколько раз журналисты, болеющие за свободу слова, указали национальность преступника, его вероисповедание, место рождения или проживания?" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20211122/natsionalnost-1760165826.html

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рамзан кадыров, госдума рф, telegram (приложение), кавказ, россия