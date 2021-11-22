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https://ria.ru/20211122/natsionalnost-1760251888.html
Комиссия СПЧ не поддержала запрет указания национальности преступника в СМИ
Комиссия СПЧ не поддержала запрет указания национальности преступника в СМИ - РИА Новости, 22.11.2021
Комиссия СПЧ не поддержала запрет указания национальности преступника в СМИ
Комиссия Совета при президенте Российской Федерации по правам человека (СПЧ) по правам человека в информационной сфере не поддерживает законодательную... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T20:42
2021-11-22T21:18
совет по правам человека при президенте рф (спч)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Комиссия Совета при президенте Российской Федерации по правам человека (СПЧ) по правам человека в информационной сфере не поддерживает законодательную инициативу о запрете упоминания в СМИ национальностей преступников, говорится в заявлении на сайте СПЧ."Комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере в настоящем заключении не поддерживает данную законодательную инициативу, так как, в случае принятия, она поставит в рискованное и лицемерное положение журналистское сообщество, является избыточной относительно действующего законодательства и приведет к искажению информации, распространение которой является не только правом, но и долгом средств массовой информации", - говорится в тексте заключения на сайте СПЧ.Отмечается, что в "многонациональной и многоконфессиональной стране" следует "с большой долей деликатности подходить к описанию конфликтов, участниками которых являются люди разных национальностей или религий".Указано, что комиссия разделяет озабоченность, связанную с активизацией националистических процессов в России."Этот крайне опасный процесс идет во всех регионах. Вместе с тем данная проблема уже отрегулирована в статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", - подчеркнули в комиссии.Однако существуют ситуации, в которых журналист не может не затронуть вопросы национальности преступника, отметили в СПЧ. Например, когда речь идёт об этнической преступности, описании преступлений, совершенных на национальной почве, в частности межэтнических конфликтов, геноцида и так далее, рассказа о военных преступлениях."Кроме того, данный путь введения в законодательство ограничений на упоминание какого-либо признака, характеризующего преступника, в дальнейшем может привести к таким запретам, как указание пола, возраста, образования и других признаков, позволяющих его хоть как-то описать. Наконец, данная инициатива фактически вводит запрет на публичный диалог о профилактике преступности", - сказано в заключении.В СПЧ также обратили внимание, что в последние годы в законодательство, регулирующее деятельность СМИ, постоянно вносятся новые запреты и ограничения, "и сейчас, скорее, назрел публичный диалог об избыточности ряда норм"."Введение новых ограничений ставит под угрозу функционирование и объективную работу тех медиа, которые занимают законопослушную и этичную позицию, и приведут исключительно к маргинализации общественной дискуссии на чувствительные темы, расцвет экстремистских или неэтичных публикаций, пребывающих в серой законодательной зоне - например, на ресурсах с зарубежной регистрацией", - сообщается в заключении.Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника "в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях". По мнению авторов инициативы, установление такого запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в РФ, так как распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности", говорится в проекте, размещенном в думской электронной базе данных.
https://ria.ru/20211122/natsionalnost-1760165826.html
https://ria.ru/20211109/ldpr-1758283591.html
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совет по правам человека при президенте рф (спч), госдума рф, россия
20:42 22.11.2021 (обновлено: 21:18 22.11.2021)
 
Комиссия СПЧ не поддержала запрет указания национальности преступника в СМИ

Комиссия СПЧ не поддержала идею о запрете упоминания национальности преступника в СМИ

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаСовет при президенте РФ по правам человека (СПЧ)
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Комиссия Совета при президенте Российской Федерации по правам человека (СПЧ) по правам человека в информационной сфере не поддерживает законодательную инициативу о запрете упоминания в СМИ национальностей преступников, говорится в заявлении на сайте СПЧ.
"Комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере в настоящем заключении не поддерживает данную законодательную инициативу, так как, в случае принятия, она поставит в рискованное и лицемерное положение журналистское сообщество, является избыточной относительно действующего законодательства и приведет к искажению информации, распространение которой является не только правом, но и долгом средств массовой информации", - говорится в тексте заключения на сайте СПЧ.
Отмечается, что в "многонациональной и многоконфессиональной стране" следует "с большой долей деликатности подходить к описанию конфликтов, участниками которых являются люди разных национальностей или религий".
Указано, что комиссия разделяет озабоченность, связанную с активизацией националистических процессов в России.
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"Этот крайне опасный процесс идет во всех регионах. Вместе с тем данная проблема уже отрегулирована в статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", - подчеркнули в комиссии.
Однако существуют ситуации, в которых журналист не может не затронуть вопросы национальности преступника, отметили в СПЧ. Например, когда речь идёт об этнической преступности, описании преступлений, совершенных на национальной почве, в частности межэтнических конфликтов, геноцида и так далее, рассказа о военных преступлениях.
"Кроме того, данный путь введения в законодательство ограничений на упоминание какого-либо признака, характеризующего преступника, в дальнейшем может привести к таким запретам, как указание пола, возраста, образования и других признаков, позволяющих его хоть как-то описать. Наконец, данная инициатива фактически вводит запрет на публичный диалог о профилактике преступности", - сказано в заключении.
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В СПЧ также обратили внимание, что в последние годы в законодательство, регулирующее деятельность СМИ, постоянно вносятся новые запреты и ограничения, "и сейчас, скорее, назрел публичный диалог об избыточности ряда норм".
"Введение новых ограничений ставит под угрозу функционирование и объективную работу тех медиа, которые занимают законопослушную и этичную позицию, и приведут исключительно к маргинализации общественной дискуссии на чувствительные темы, расцвет экстремистских или неэтичных публикаций, пребывающих в серой законодательной зоне - например, на ресурсах с зарубежной регистрацией", - сообщается в заключении.
Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника "в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях". По мнению авторов инициативы, установление такого запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в РФ, так как распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности", говорится в проекте, размещенном в думской электронной базе данных.
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