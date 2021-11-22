https://ria.ru/20211122/natsionalnost-1760251236.html
В СПЧ оценили проект запрета упоминания национальности преступника в СМИ
В СПЧ оценили проект запрета упоминания национальности преступника в СМИ - РИА Новости, 22.11.2021
В СПЧ оценили проект запрета упоминания национальности преступника в СМИ
Вопрос об упоминании в СМИ национальности преступника должен решаться на уровне широкой общественной дискуссии, выработки редакционных стандартов, а не... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T20:30
2021-11-22T20:30
2021-11-22T21:26
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
госдума рф
кирилл вышинский
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вопрос об упоминании в СМИ национальности преступника должен решаться на уровне широкой общественной дискуссии, выработки редакционных стандартов, а не законодательно, полагает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский."Тема очень дискуссионная, серьезная, особенно в нашей многонациональной стране, но это скорее тема для широкой общественной дискуссии и для выработки некоего, условно говоря, этического кодекса в прессе, хотя это вопрос на усмотрение редакционной политики различных изданий", - сказал Вышинский РИА Новости.Он отметил, что "вряд ли этот вопрос можно решить законом"."Мы не можем принимать решения за или против закона, мы можем высказывать свою позицию, и я присоединился к позиции моих коллег, что в данной ситуации, в ситуации, связанной с публикациями в прессе, вряд ли такие вещи нужно решать законодательно, что это вопрос для широкой корпоративной, общественной дискуссии и для выработки, возможно, определенных редакционных стандартов, но точно не для регуляции законодательного поля", - добавил он, говоря о позиции комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере.Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника "в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях". По мнению авторов инициативы, установление такого запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в РФ, так как распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности", говорится в проекте, размещенном в думской электронной базе данных.
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РИА Новости
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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), госдума рф, кирилл вышинский, россия
20:30 22.11.2021 (обновлено: 21:26 22.11.2021)
В СПЧ оценили проект запрета упоминания национальности преступника в СМИ
СПЧ указал, кто должен решать вопрос запрета упоминания национальности преступника в СМИ
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Вопрос об упоминании в СМИ национальности преступника должен решаться на уровне широкой общественной дискуссии, выработки редакционных стандартов, а не законодательно, полагает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский
.
"Тема очень дискуссионная, серьезная, особенно в нашей многонациональной стране, но это скорее тема для широкой общественной дискуссии и для выработки некоего, условно говоря, этического кодекса в прессе, хотя это вопрос на усмотрение редакционной политики различных изданий", - сказал Вышинский РИА Новости.
Он отметил, что "вряд ли этот вопрос можно решить законом".
"Мы не можем принимать решения за или против закона, мы можем высказывать свою позицию, и я присоединился к позиции моих коллег, что в данной ситуации, в ситуации, связанной с публикациями в прессе, вряд ли такие вещи нужно решать законодательно, что это вопрос для широкой корпоративной, общественной дискуссии и для выработки, возможно, определенных редакционных стандартов, но точно не для регуляции законодательного поля", - добавил он, говоря о позиции комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере.
Ранее парламент Чечни внес в Госдуму
законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника "в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях". По мнению авторов инициативы, установление такого запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в РФ
, так как распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности", говорится в проекте, размещенном в думской электронной базе данных.