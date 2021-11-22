https://ria.ru/20211122/natsionalnost-1760165826.html

Песков оценил проект запрета упоминаний национальности преступников в СМИ

Песков оценил проект запрета упоминаний национальности преступников в СМИ - РИА Новости, 22.11.2021

Песков оценил проект запрета упоминаний национальности преступников в СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Кремлю пока рано оценивать внесенный в Госдуму законопроект о запрете на упоминание в СМИ... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:51

2021-11-22T13:51

2021-11-22T13:51

общество

дмитрий песков

госдума рф

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Кремлю пока рано оценивать внесенный в Госдуму законопроект о запрете на упоминание в СМИ национальности преступников, еще предстоит работа над документом в парламенте."Пока рано оценивать. Внесен документ, еще предстоит работа в профильных комитетах и так далее, пока это не тема нашей повестки дня", - сказал Песков в понедельник во время общения с журналистами.Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника "в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях". По мнению авторов инициативы, установление такого запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в РФ, так как распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности", говорится в проекте, размещенном в думской электронной базе данных.

https://ria.ru/20211122/klishas-1760122125.html

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общество, дмитрий песков, госдума рф, россия