https://ria.ru/20211122/moskva-1760106792.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 22.11.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха опустится до минус 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T07:45

2021-11-22T07:45

2021-11-22T07:46

общество

московская область (подмосковье)

москва

александр синенков

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха опустится до минус 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков. Температура в столице ноль - минус 2, а в Подмосковье - от нуля до минус 5", - сказал он.Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20211122/davlenie-1760096114.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, александр синенков