https://ria.ru/20211122/moskva-1760106792.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 22.11.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха опустится до минус 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T07:45
2021-11-22T07:45
2021-11-22T07:46
общество
московская область (подмосковье)
москва
александр синенков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в понедельник, температура воздуха опустится до минус 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков. Температура в столице ноль - минус 2, а в Подмосковье - от нуля до минус 5", - сказал он.Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, московская область (подмосковье), москва, александр синенков
07:45 22.11.2021 (обновлено: 07:46 22.11.2021)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидают переменную облачность и до минус двух градусов