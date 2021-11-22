https://ria.ru/20211122/morg-1760255450.html
В Тольятти проверят информацию об умышленной порче трупов в морге
В Тольятти проверят информацию об умышленной порче трупов в морге - РИА Новости, 22.11.2021
В Тольятти проверят информацию об умышленной порче трупов в морге
Прокуратура и Следственный комитет РФ начали проверку после появления публикаций о том, что в тольяттинском морге умышленно портят трупы, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T21:54
2021-11-22T21:54
2021-11-22T23:06
происшествия
тольятти
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САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Прокуратура и Следственный комитет РФ начали проверку после появления публикаций о том, что в тольяттинском морге умышленно портят трупы, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства Самарской области.Ранее в социальных сетях появилось видео, якобы снятое в морге в Тольятти одним из его сотрудников. В публикации к видео сообщается, что начальство учреждения заставляет работников требовать с родственников умерших заключать договора на платные услуги бальзамирования. В случае, если родственники отказываются оплатить хранение и бальзамирование, трупы якобы специально вынимают из холодильников, кладут к батареям, затягивают с выдачей, в результате тела подгнивают."Прокуратура Самарской области организовала проверку исполнения законодательства о похоронном деле, санитарно-эпидемиологического законодательства по информации в СМИ о возможных нарушениях в одном из моргов в Тольятти", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что проверка деятельности тольяттинского отдела государственного бюджетного учреждения здравоохранения организована по поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, в том числе дана оценка действиям ответственных должностных лиц учреждения, уточнили в прокуратуре.В Центральном межрайонном следственном отделе города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области заявили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Глава Тольятти Николай Ренц заявил, что необходимо предметно разобраться в случившемся."Я крайне возмущен увиденными видеокадрами. Они вызвали у меня негодование и гнев. Я знаю, как работает морг. Знаю, как сложно порой, когда много тел. Но то, что я увидел, вызывает у меня крайнюю степень возмущения. Считаю, что надо предметно разбираться в случившемся. Надо выяснять, почему не созданы условия для хранения тел усопших: почему не сделаны стеллажи, почему все происходит так, как мы увидели на записи. Можно понять сложности работы, можно понять отсутствие персонала. Но на первом месте должны быть гуманизм и уважение", - цитирует Ренца мэрия Тольятти.
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происшествия, тольятти, самарская область, россия
21:54 22.11.2021 (обновлено: 23:06 22.11.2021)
В Тольятти проверят информацию об умышленной порче трупов в морге
В Тольятти следователи проверят информацию об умышленной порче трупов в морге
САМАРА, 22 ноя - РИА Новости.
Прокуратура и Следственный комитет РФ
начали проверку после появления публикаций о том, что в тольяттинском морге умышленно портят трупы, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства Самарской области
.
Ранее в социальных сетях появилось видео, якобы снятое в морге в Тольятти
одним из его сотрудников. В публикации к видео сообщается, что начальство учреждения заставляет работников требовать с родственников умерших заключать договора на платные услуги бальзамирования. В случае, если родственники отказываются оплатить хранение и бальзамирование, трупы якобы специально вынимают из холодильников, кладут к батареям, затягивают с выдачей, в результате тела подгнивают.
"Прокуратура Самарской области организовала проверку исполнения законодательства о похоронном деле, санитарно-эпидемиологического законодательства по информации в СМИ о возможных нарушениях в одном из моргов в Тольятти", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что проверка деятельности тольяттинского отдела государственного бюджетного учреждения здравоохранения организована по поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, в том числе дана оценка действиям ответственных должностных лиц учреждения, уточнили в прокуратуре.
В Центральном межрайонном следственном отделе города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области заявили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Глава Тольятти Николай Ренц заявил, что необходимо предметно разобраться в случившемся.
"Я крайне возмущен увиденными видеокадрами. Они вызвали у меня негодование и гнев. Я знаю, как работает морг. Знаю, как сложно порой, когда много тел. Но то, что я увидел, вызывает у меня крайнюю степень возмущения. Считаю, что надо предметно разбираться в случившемся. Надо выяснять, почему не созданы условия для хранения тел усопших: почему не сделаны стеллажи, почему все происходит так, как мы увидели на записи. Можно понять сложности работы, можно понять отсутствие персонала. Но на первом месте должны быть гуманизм и уважение", - цитирует Ренца мэрия Тольятти.