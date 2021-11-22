https://ria.ru/20211122/morg-1760255450.html

В Тольятти проверят информацию об умышленной порче трупов в морге

В Тольятти проверят информацию об умышленной порче трупов в морге - РИА Новости, 22.11.2021

В Тольятти проверят информацию об умышленной порче трупов в морге

Прокуратура и Следственный комитет РФ начали проверку после появления публикаций о том, что в тольяттинском морге умышленно портят трупы, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T21:54

2021-11-22T21:54

2021-11-22T23:06

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САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Прокуратура и Следственный комитет РФ начали проверку после появления публикаций о том, что в тольяттинском морге умышленно портят трупы, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства Самарской области.Ранее в социальных сетях появилось видео, якобы снятое в морге в Тольятти одним из его сотрудников. В публикации к видео сообщается, что начальство учреждения заставляет работников требовать с родственников умерших заключать договора на платные услуги бальзамирования. В случае, если родственники отказываются оплатить хранение и бальзамирование, трупы якобы специально вынимают из холодильников, кладут к батареям, затягивают с выдачей, в результате тела подгнивают."Прокуратура Самарской области организовала проверку исполнения законодательства о похоронном деле, санитарно-эпидемиологического законодательства по информации в СМИ о возможных нарушениях в одном из моргов в Тольятти", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что проверка деятельности тольяттинского отдела государственного бюджетного учреждения здравоохранения организована по поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, в том числе дана оценка действиям ответственных должностных лиц учреждения, уточнили в прокуратуре.В Центральном межрайонном следственном отделе города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области заявили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Глава Тольятти Николай Ренц заявил, что необходимо предметно разобраться в случившемся."Я крайне возмущен увиденными видеокадрами. Они вызвали у меня негодование и гнев. Я знаю, как работает морг. Знаю, как сложно порой, когда много тел. Но то, что я увидел, вызывает у меня крайнюю степень возмущения. Считаю, что надо предметно разбираться в случившемся. Надо выяснять, почему не созданы условия для хранения тел усопших: почему не сделаны стеллажи, почему все происходит так, как мы увидели на записи. Можно понять сложности работы, можно понять отсутствие персонала. Но на первом месте должны быть гуманизм и уважение", - цитирует Ренца мэрия Тольятти.

https://ria.ru/20211122/aktivist-1760222713.html

https://ria.ru/20211122/samsonov-1760104431.html

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происшествия, тольятти, самарская область, россия