09:21 22.11.2021 (обновлено: 14:21 22.11.2021)
Монтаж огромного елочного шара завершается на Поклонной горе в Москве
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Монтаж огромного елочного шара завершается на Поклонной горе в Москве, сообщает в понедельник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что традиционно на Кутузовском проспекте в этом году разместится одно из главных новогодних украшений города – огромная елочная игрушка-шар.
"Собирают шар в несколько этапов: сначала отдельно монтируют нижнюю и верхнюю части каркаса. После с помощью монтажного крана верхнюю часть помещают на нижнюю и скрепляют их металлическими тросами. Завершить монтажные работ планируется в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Уточняется, что высота конструкции составляет 20 метров, диаметр – 17 метров, а вес порядка 35 тонн. Украшение выполнено из 176 тысяч светодиодов, общая протяженность металлоконструкции – 5 километров. Особенность необычного украшения – световое шоу с музыкальным сопровождением, которое можно увидеть, пройдя внутрь полой конструкции.
"Всего на территории Поклонной горы и на Кутузовском проспекте появится более 60 праздничных световых конструкций. Кроме 25-метровой ели установят объемные танцующие фигуры, световые деревья и звезды. У Триумфальной арки горожан встретят световые фигуры главных персонажей новогодней сказки – Деда Мороза и Снегурочки", - дополняется в сообщении.