https://ria.ru/20211122/montazh-1760171802.html

Монтаж огромного елочного шара завершается на Поклонной горе в Москве

Монтаж огромного елочного шара завершается на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 22.11.2021

Монтаж огромного елочного шара завершается на Поклонной горе в Москве

Монтаж огромного елочного шара завершается на Поклонной горе в Москве, сообщает в понедельник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:21

2021-11-22T09:21

2021-11-22T14:21

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кутузовский проспект

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Монтаж огромного елочного шара завершается на Поклонной горе в Москве, сообщает в понедельник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что традиционно на Кутузовском проспекте в этом году разместится одно из главных новогодних украшений города – огромная елочная игрушка-шар.Уточняется, что высота конструкции составляет 20 метров, диаметр – 17 метров, а вес порядка 35 тонн. Украшение выполнено из 176 тысяч светодиодов, общая протяженность металлоконструкции – 5 километров. Особенность необычного украшения – световое шоу с музыкальным сопровождением, которое можно увидеть, пройдя внутрь полой конструкции.

https://ria.ru/20211118/ukrasheniya-1759611175.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, дед мороз, кутузовский проспект, городское хозяйство москвы