https://ria.ru/20211122/mishustin-1760152706.html

Мишустин рассказал о выплатах средств пенсионных накоплений

Мишустин рассказал о выплатах средств пенсионных накоплений - РИА Новости, 22.11.2021

Мишустин рассказал о выплатах средств пенсионных накоплений

Заявку на получение единовременной выплаты средств пенсионных накоплений теперь можно будет оформить на портале "Госуслуги", заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:55

2021-11-22T12:55

2021-11-22T12:55

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заявку на получение единовременной выплаты средств пенсионных накоплений теперь можно будет оформить на портале "Госуслуги", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство продолжает работу по формированию социального казначейства... Новое решение касается единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованным лицам. Граждане, которые имеют на нее право, смогут теперь подать заявку и направить документы дистанционно через портал Госуслуг. Соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.Он добавил, что теперь данным категориям граждан не нужно будет в большинстве случаев посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги по почте, это позволит упростить процедуру и сократить время получения единовременной выплаты, а также "сэкономить силы и сберечь здоровье людей"

https://ria.ru/20211026/zamorozka-1756326119.html

россия

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общество, михаил мишустин, россия