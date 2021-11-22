https://ria.ru/20211122/mishustin-1760152706.html
Мишустин рассказал о выплатах средств пенсионных накоплений
Мишустин рассказал о выплатах средств пенсионных накоплений - РИА Новости, 22.11.2021
Мишустин рассказал о выплатах средств пенсионных накоплений
Заявку на получение единовременной выплаты средств пенсионных накоплений теперь можно будет оформить на портале "Госуслуги", заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:55
2021-11-22T12:55
2021-11-22T12:55
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заявку на получение единовременной выплаты средств пенсионных накоплений теперь можно будет оформить на портале "Госуслуги", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство продолжает работу по формированию социального казначейства... Новое решение касается единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованным лицам. Граждане, которые имеют на нее право, смогут теперь подать заявку и направить документы дистанционно через портал Госуслуг. Соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.Он добавил, что теперь данным категориям граждан не нужно будет в большинстве случаев посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги по почте, это позволит упростить процедуру и сократить время получения единовременной выплаты, а также "сэкономить силы и сберечь здоровье людей"
https://ria.ru/20211026/zamorozka-1756326119.html
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общество, михаил мишустин, россия
Мишустин рассказал о выплатах средств пенсионных накоплений
Мишустин заявил, что выплату накопительной пенсии можно будет оформить на Госуслугах