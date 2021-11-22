18:41 22.11.2021 (обновлено: 22:12 22.11.2021)
Девочка из Луганска попросит ЮНИСЕФ помочь удалить детей с "Миротворца"
Луганчанка Фаина Савенкова попросит ЮНИСЕФ помочь удалить детей из базы "Миротворца"
CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)Жилет с логотипом сайта "Миротворец"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетняя писательница и драматург из Луганска Фаина Савенкова, которая попала в базу украинского сайта "Миротворец", при встрече с ЮНИСЕФ попросит помочь исключить из базы украинского сайта "Миротворец" данные о ней и других детях, сообщила РИА Новости девочка.
По словам Савенковой, она точно не знает, по какой причине ее включили в базу "Миротворца". О попадании своего имении в список базы девочка узнала летом.
"Сами они говорят, что внесение в базу было за мою книгу ("Стоящие за твоим плечом") - которая на тот момент еще не вышла, и за участие в фестивале фантастики "Звезды над Донбассом", хотя в сентябре фестиваль проходил уже в третий раз, и прежде меня не заносили в эту базу", - поделилась собеседница агентства. По словам девочки, после попадания ее данных в список "Миротворца" родители стали больше беспокоиться о ней, так как в базе содержатся ее личные данные.
"Мы пытались встретиться с представителями ЮНИСЕФ, чтобы обсудить это, но у них не вышло. Сказали, что встречу отложат на следующий раз. Мы хотели попросить ЮНИСЕФ помочь убрать данные детей - и мои, и других детей - с этого сайта", - сказала в пятницу вечером Савенкова. По ее словам, данными с "Миротворца" однажды воспользовался ее знакомый по соцсетям, чтобы поздравить ее с днем рождения лично. "И хоть в этом случае намерения были не злые, мне стало не по себе", - призналась девочка.
В пятницу девочка презентовала в Москве свою дебютную фантастическую книгу "Стоящие за твоим плечом", которую она создала в соавторстве с российским писателем-фантастом Александром Конторовичем. В романе разворачивается борьба добра со злом, где детей от опасности защищают огромные коты.
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
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