15:07 22.11.2021 (обновлено: 16:12 22.11.2021)
МИД Белоруссии обсудил с Еврокомиссией тему миграции
МИД Белоруссии заявил о состоявшейся в Минске встрече с экспертами ЕК по теме миграции
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские полицейские и военнослужащие на пункте пропуска "Кузница-Брузги" на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Эксперты Еврокомиссии по миграции посетили Минск и пообщались с белорусскими дипломатами. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
"Действительно, одна встреча с группой экспертов Еврокомиссии уже прошла в МИД Беларуси. В фокусе были все аспекты известной миграционной проблематики", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что совместная работа продолжается.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано сегодня также заявил о подготовке технических консультаций с участием профильных агентств ООН. В частности, стороны будут обсуждать репатриацию беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов, пытающихся попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти утверждения отвергают белорусские власти. Напротив, они уверяют, что Варшава насильно выдворяет людей по другую сторону пограничных заграждений.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что больше не будет сдерживать миграционные потоки: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Евросоюз считает происходящее "гибридной атакой". Главы МИД стран ЕС в середине ноября расширили критерии внесения фигурантов в санкционные списки по Белоруссии. Теперь ограничения могут наложить на физлиц и организации, которые в Брюсселе сочтут причастными к доставке беженцев в Белоруссию и к границам с Евросоюзом, а также любым другим способом связанными с кризисом.