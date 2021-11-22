https://ria.ru/20211122/migratsiya-1760183822.html

МИД Белоруссии обсудил с Еврокомиссией тему миграции

МИД Белоруссии обсудил с Еврокомиссией тему миграции - РИА Новости, 22.11.2021

МИД Белоруссии обсудил с Еврокомиссией тему миграции

Эксперты Еврокомиссии по миграции посетили Минск и пообщались с белорусскими дипломатами. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь МИД республики Анатолий... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:07

2021-11-22T15:07

2021-11-22T16:12

минск

мид белоруссии

еврокомиссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759437569_195:0:3270:1730_1920x0_80_0_0_f0998fd6b7e853ad2ac1d58a43c9014a.jpg

МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Эксперты Еврокомиссии по миграции посетили Минск и пообщались с белорусскими дипломатами. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."Действительно, одна встреча с группой экспертов Еврокомиссии уже прошла в МИД Беларуси. В фокусе были все аспекты известной миграционной проблематики", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что совместная работа продолжается.Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано сегодня также заявил о подготовке технических консультаций с участием профильных агентств ООН. В частности, стороны будут обсуждать репатриацию беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов, пытающихся попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти утверждения отвергают белорусские власти. Напротив, они уверяют, что Варшава насильно выдворяет людей по другую сторону пограничных заграждений.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что больше не будет сдерживать миграционные потоки: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Евросоюз считает происходящее "гибридной атакой". Главы МИД стран ЕС в середине ноября расширили критерии внесения фигурантов в санкционные списки по Белоруссии. Теперь ограничения могут наложить на физлиц и организации, которые в Брюсселе сочтут причастными к доставке беженцев в Белоруссию и к границам с Евросоюзом, а также любым другим способом связанными с кризисом.

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-22T15:07 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, мид белоруссии, еврокомиссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия