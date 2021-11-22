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Лукашенко анонсировал новый вывозной авиарейс для мигрантов
Лукашенко анонсировал новый вывозной авиарейс для мигрантов - РИА Новости, 22.11.2021
Лукашенко анонсировал новый вывозной авиарейс для мигрантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на конец ноября готовится еще один вывозной рейс из Минска для ближневосточных мигрантов. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:20
2021-11-22T12:34
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
сирия
белоруссия
ирак
польша
александр лукашенко
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на конец ноября готовится еще один вывозной рейс из Минска для ближневосточных мигрантов."Мы постараемся сделать все, чего захотят эти люди, беженцы. Их желания для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию - вы видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей", - приводит слова Лукашенко в понедельник агентство Sputnik.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше двух тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу, но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. На прошлой неделе состоялся первый вывозной рейс "Иракских авиалиний", который вывез на родину около 430 человек из числа желающих вернуться иракцев, не сумевших ранее прорваться из Белоруссии в Польшу или Литву.
https://ria.ru/20211118/aeroport-1759633098.html
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, сирия, белоруссия, ирак, польша, александр лукашенко
12:20 22.11.2021 (обновлено: 12:34 22.11.2021)
 
Лукашенко анонсировал новый вывозной авиарейс для мигрантов

Лукашенко: на конец ноября готовится еще один вывозной рейс из Минска для мигрантов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на конец ноября готовится еще один вывозной рейс из Минска для ближневосточных мигрантов.
"Мы постараемся сделать все, чего захотят эти люди, беженцы. Их желания для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию - вы видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей", - приводит слова Лукашенко в понедельник агентство Sputnik.
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В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше двух тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу, но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. На прошлой неделе состоялся первый вывозной рейс "Иракских авиалиний", который вывез на родину около 430 человек из числа желающих вернуться иракцев, не сумевших ранее прорваться из Белоруссии в Польшу или Литву.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
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Ситуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВ миреСирияБелоруссияИракПольшаАлександр Лукашенко
 
 
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