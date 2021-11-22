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Глава Европейского бюро ВОЗ приехал в лагерь "Брузги"

Глава Европейского бюро ВОЗ приехал в лагерь "Брузги" - РИА Новости, 22.11.2021

Глава Европейского бюро ВОЗ приехал в лагерь "Брузги"

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге приехал в центр "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:49

2021-11-22T11:49

2021-11-22T11:49

в мире

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ханс клюге

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 22 ноя - РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге приехал в центр "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент РИА Новости.Руководители Белорусского Красного Креста рассказывают ему о работе лагеря, как организовано питание и медицинское обслуживание беженцев.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.

https://radiosputnik.ria.ru/20211121/polsha-1760044566.html

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минск

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в мире, белоруссия, минск, польша, ханс клюге, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии