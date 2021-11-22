https://ria.ru/20211122/mezentsev-1760130836.html

Мезенцев предложил обсудить проект цифровизации СМИ в Союзном государстве

Мезенцев предложил обсудить проект цифровизации СМИ в Союзном государстве - РИА Новости, 22.11.2021

Мезенцев предложил обсудить проект цифровизации СМИ в Союзном государстве

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил в рамках Союзного государства провести обсуждение проекта цифровизации медиа. РИА Новости, 22.11.2021

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2021-11-22T11:16

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил в рамках Союзного государства провести обсуждение проекта цифровизации медиа."Давайте все вместе подумаем, аккуратно говорю, пока не ангажирую какими-то решениями, чтобы мы провели в ближайшее время обсуждение со сторонами проекта Союзного государства в поддержку цифровизации медиа как в России, так и в Белоруссии", - сказал Мезенцев в ходе экспертно-медийного форума в МИА "Россия сегодня".По его словам, подобное обсуждение можно провести в ходе парламентского собрания России и Белоруссии 2 декабря в Минске.Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также в четверг были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.

https://ria.ru/20211116/mezentsev-1759244739.html

https://ria.ru/20211110/lavrov-1758373255.html

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минск

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в мире, белоруссия, минск, дмитрий мезенцев, россия