https://ria.ru/20211122/matkapital-1760167588.html
В КЧР с начала года 400 семей получили региональный материнский капитал
В КЧР с начала года 400 семей получили региональный материнский капитал - РИА Новости, 22.11.2021
В КЧР с начала года 400 семей получили региональный материнский капитал
За 10 месяцев текущего года в Карачаево-Черкесии 400 семей получили единовременную выплату республиканского материнского капитала в размере 105,5 тысяч рублей,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:58
2021-11-22T13:58
2021-11-22T13:58
карачаево-черкесская республика
общество
жилье
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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. За 10 месяцев текущего года в Карачаево-Черкесии 400 семей получили единовременную выплату республиканского материнского капитала в размере 105,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР."В текущем году в Карачаево-Черкесии 400 семей получили единовременную выплату в размере 105, 5 тысяч рублей. Всего на эти цели в 2021 году было направлено более 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Региональная выплата назначается в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" за счет средств республиканского бюджета семьям, имеющим четырех и более детей. Финансовую поддержку семьи получают при достижении ребенком трех лет.В июне этого года парламентарии республики приняли закон о назначении другой единовременной денежной выплаты в размере 35 тысяч рублей для семей с тремя и более детьми. На эти цели в 2020 году власти КЧР направили более 570 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211118/natsproekt-1759595054.html
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