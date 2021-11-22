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В Литве рассказали о попытках мигрантов проникнуть в страну
В Литве рассказали о попытках мигрантов проникнуть в страну - РИА Новости, 22.11.2021
В Литве рассказали о попытках мигрантов проникнуть в страну
Нелегальные мигранты, пытающиеся попасть в Литву из Белоруссии, теперь делают это небольшими группами, что осложняет их обнаружение и задержание, заявил глава... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:23
2021-11-22T13:23
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Нелегальные мигранты, пытающиеся попасть в Литву из Белоруссии, теперь делают это небольшими группами, что осложняет их обнаружение и задержание, заявил глава службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас."Мы заметили, что изменилась и тактика – представители белорусских силовых структур выталкивают в Литву небольшие группы – по три, четыре, пять лиц, это на самом деле осложняет как обнаружение таких групп, так и их задержание", – приводит слова Любаеваса портал литовского национального радио и телевидения LRT.По его словам, за минувшие сутки в Литву не смогли попасть 70 нелегальных мигрантов, однако в страну были впущены два гражданина Белоруссии, обратившиеся с ходатайством о получении убежища. Любаевас добавил, что, как и на минувшей неделе, больше всего нарушений фиксировалось на участке Варенской погранзаставы.С начала года на границе Литвы и Белоруссии задержаны более 4 тысяч мигрантов.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:23 22.11.2021
 
В Литве рассказали о попытках мигрантов проникнуть в страну

Глава службы охраны госграницы Любаевас: мигранты пытаются попасть в Литву малыми группами

© REUTERS / Janis LaizansПогранпереход на литовско-белорусской границе
Погранпереход на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Janis Laizans
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Нелегальные мигранты, пытающиеся попасть в Литву из Белоруссии, теперь делают это небольшими группами, что осложняет их обнаружение и задержание, заявил глава службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.
"Мы заметили, что изменилась и тактика – представители белорусских силовых структур выталкивают в Литву небольшие группы – по три, четыре, пять лиц, это на самом деле осложняет как обнаружение таких групп, так и их задержание", – приводит слова Любаеваса портал литовского национального радио и телевидения LRT.
По его словам, за минувшие сутки в Литву не смогли попасть 70 нелегальных мигрантов, однако в страну были впущены два гражданина Белоруссии, обратившиеся с ходатайством о получении убежища. Любаевас добавил, что, как и на минувшей неделе, больше всего нарушений фиксировалось на участке Варенской погранзаставы.
С начала года на границе Литвы и Белоруссии задержаны более 4 тысяч мигрантов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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