https://ria.ru/20211122/lekarstvo-1760155035.html

Правительство утвердило положение о контроле за ценами на лекарства

Правительство утвердило положение о контроле за ценами на лекарства - РИА Новости, 22.11.2021

Правительство утвердило положение о контроле за ценами на лекарства

Правительство РФ утвердило положение о госконтроле за надбавками к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарства в регионах, контроль будет осуществляться РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:03

2021-11-22T13:03

2021-11-22T13:11

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило положение о госконтроле за надбавками к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарства в регионах, контроль будет осуществляться и на федеральном, и на региональном уровнях, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства."В России усилят контроль за формированием цен на медикаменты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Положение о порядке государственного надзора в этой сфере утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются на двух уровнях – федеральном и региональном. В первом случае Минздрав совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) устанавливают предельную отпускную цену производителей. И получается, что производитель не может продавать лекарство аптекам и дистрибьюторам выше этой цены. На региональном уровне устанавливаются предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам по специальной методике, разработанной ФАС.По данным кабмина, утверждённый порядок надзора позволит проводить проверки документов, на основании которых в регионах рассчитываются надбавки. Это, отмечают в ведомстве, будет способствовать систематизации контрольно-надзорной деятельности.Добавляется, что положением предусмотрены два вида проверок – документационная и выездная. Их будет проводить ФАС на плановой и внеплановой основе. Плановые могут проходить не чаще одного раза в два года, а для проведения внеплановой проверки необходимо определённое основание. Информация о результатах контрольных мероприятий и о принятых мерах по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре проверок.

https://ria.ru/20211119/lekarstva-1759782672.html

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