https://ria.ru/20211122/lekarstvo-1760155035.html
Правительство утвердило положение о контроле за ценами на лекарства
Правительство утвердило положение о контроле за ценами на лекарства - РИА Новости, 22.11.2021
Правительство утвердило положение о контроле за ценами на лекарства
Правительство РФ утвердило положение о госконтроле за надбавками к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарства в регионах, контроль будет осуществляться РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:03
2021-11-22T13:03
2021-11-22T13:11
общество
россия
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598684_0:85:2863:1695_1920x0_80_0_0_37a725677e7b211a459a488d14a5a50a.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило положение о госконтроле за надбавками к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарства в регионах, контроль будет осуществляться и на федеральном, и на региональном уровнях, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства."В России усилят контроль за формированием цен на медикаменты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Положение о порядке государственного надзора в этой сфере утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются на двух уровнях – федеральном и региональном. В первом случае Минздрав совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) устанавливают предельную отпускную цену производителей. И получается, что производитель не может продавать лекарство аптекам и дистрибьюторам выше этой цены. На региональном уровне устанавливаются предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам по специальной методике, разработанной ФАС.По данным кабмина, утверждённый порядок надзора позволит проводить проверки документов, на основании которых в регионах рассчитываются надбавки. Это, отмечают в ведомстве, будет способствовать систематизации контрольно-надзорной деятельности.Добавляется, что положением предусмотрены два вида проверок – документационная и выездная. Их будет проводить ФАС на плановой и внеплановой основе. Плановые могут проходить не чаще одного раза в два года, а для проведения внеплановой проверки необходимо определённое основание. Информация о результатах контрольных мероприятий и о принятых мерах по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре проверок.
https://ria.ru/20211119/lekarstva-1759782672.html
https://ria.ru/20211121/lekarstva-1760080073.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598684_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_ecb3d739759e2970bee31f20713aad02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, правительство рф
13:03 22.11.2021 (обновлено: 13:11 22.11.2021)
Правительство утвердило положение о контроле за ценами на лекарства
Правительство утвердило положение о контроле за надбавками к ценам на важнейшие лекарства
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило положение о госконтроле за надбавками к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарства в регионах, контроль будет осуществляться и на федеральном, и на региональном уровнях, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин
на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства.
"В России
усилят контроль за формированием цен на медикаменты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Положение о порядке государственного надзора в этой сфере утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются на двух уровнях – федеральном и региональном. В первом случае Минздрав совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС
) устанавливают предельную отпускную цену производителей. И получается, что производитель не может продавать лекарство аптекам и дистрибьюторам выше этой цены. На региональном уровне устанавливаются предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам по специальной методике, разработанной ФАС.
По данным кабмина, утверждённый порядок надзора позволит проводить проверки документов, на основании которых в регионах рассчитываются надбавки. Это, отмечают в ведомстве, будет способствовать систематизации контрольно-надзорной деятельности.
Добавляется, что положением предусмотрены два вида проверок – документационная и выездная. Их будет проводить ФАС на плановой и внеплановой основе. Плановые могут проходить не чаще одного раза в два года, а для проведения внеплановой проверки необходимо определённое основание. Информация о результатах контрольных мероприятий и о принятых мерах по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре проверок.