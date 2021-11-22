https://ria.ru/20211122/lavrov-1760166250.html

Лавров принял приглашение ливанского коллеги посетить Ливан

Лавров принял приглашение ливанского коллеги посетить Ливан - РИА Новости, 22.11.2021

Лавров принял приглашение ливанского коллеги посетить Ливан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что принял предложение ливанского коллеги посетить Ливан. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:52

2021-11-22T13:52

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что принял предложение ливанского коллеги посетить Ливан.Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб находится с визитом в России. В понедельник прошли его переговоры с Лавровым."Господин министр меня любезно пригласил посетить Ливан. Я с удовольствием это приглашение принял", - сказал Лавров на пресс-конференции.

https://ria.ru/20211122/lavrov-1760165008.html

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2021

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политика, ливан, сергей лавров, россия