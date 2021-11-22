https://ria.ru/20211122/kurs-1760188184.html

Курс евро поднялся до 84 рублей

Курс евро поднялся до 84 рублей - РИА Новости, 22.11.2021

Курс евро поднялся до 84 рублей

Рубль усиливает падение из-за ситуации на нефтяном рынке, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:25

2021-11-22T15:25

2021-11-22T17:00

евро

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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московская биржа

цены на нефть

динамика курсов валют

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Рубль усиливает падение из-за ситуации на нефтяном рынке, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 15:19 мск растет на 1,05 рубля, до 74,50 рубля — это максимальные значения с августа. Евро подорожал на 96 копеек, до 83,97 рубля. А минутами ранее европейская валюта поднялось до 84,015 рубля — максимума с 5 октября.По состоянию на 14.35 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,2%, до 79,04 доллара за баррель, при этом утром она опускалась ниже 78 долларов, впервые почти за два месяца. Январские фьючерсы на WTI дорожают на 0,24%, до 76,14 доллара за баррель.По итогам прошлой недели марка Brent потеряла 3,6%, WTI – 5,8%. А ранее в понедельник цена на этот вид топлива достигла минимума с 1 октября.Основными причинами такой ситуации стали новости о том, что США попросили некоторые страны высвободить свои стратегические резервы для коррекции цен на нефть.Кроме того, вспышки заболеваемости COVID-19 в некоторая частях Европы и Азии привели к вводу дополнительных ограничений на передвижение.При этом весь российский рынок акций сейчас снижается. Индекс Мосбиржи к 13:27 мск падает на 3,18%, до 3888,73 пункта, а долларовый индекс РТС — на 4,49%, до 1646,35 пункта, это минимальные показатели с конца лета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евро, экономика, рубль, доллар, московская биржа, цены на нефть, динамика курсов валют, россия