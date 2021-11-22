https://ria.ru/20211122/kuba-1760121977.html

Эксперты рассказали о новой электронной форме въезда на Кубу

Эксперты рассказали о новой электронной форме въезда на Кубу - РИА Новости, 22.11.2021

Эксперты рассказали о новой электронной форме въезда на Кубу

С 15 ноября для поездки на Кубу необходимо заполнять новую электронную форму. Эксперты рассказали, как не допустить в ней ошибок, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:04

2021-11-22T12:04

2021-11-22T12:04

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. С 15 ноября для поездки на Кубу необходимо заполнять новую электронную форму. Эксперты рассказали, как не допустить в ней ошибок, сообщает АТОР.Местные власти ввели цифровой сервис для ускорения прибытия международных путешественников. Теперь для въезда пассажирам нужно не позднее чем за 12 часов до вылета, но не ранее, чем за 72 часа заполнить форму D'Viajeros (доступна на английском и испанском языках) и получить QR-код.В анкету вносятся паспортные данные, дата и номер рейса, аэропорт прилета, сведения о медицинском документе, с которым пассажир въезжает на Кубу (сертификат о вакцинации или ПЦР-тест на коронавирус), контактная информация, данные о багаже, отеле и наличии симптомов COVID-19 за последние 15 дней.Затем турист получит по email PDF-файл с QR-кодом, который рекомендуется сохранить на телефон или распечатать. Заполнять D'Viajeros нужно на каждого члена семьи, в том числе и на несовершеннолетних.Есть и тонкости. По словам туроператоров, серия, номер паспорта и рейса записываются в анкету без пробелов. В поле "провинции" тем, кто летит на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо надо выбрать Ciego de Avila, в Варадеро — Matanzas.Напомним, с 1 декабря Оперштаб отменил все ограничения на авиасообщение с Кубой. Привитым россиянам для въезда понадобится сертификат о вакцинации на английском языке (признаются все отечественные препараты), непривитым – отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.

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