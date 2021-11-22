https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html

Исаевич: Корпорация МСП поможет бизнесу с получением господдержки в банках

Исаевич: Корпорация МСП поможет бизнесу с получением господдержки в банках - РИА Новости, 22.11.2021

Исаевич: Корпорация МСП поможет бизнесу с получением господдержки в банках

Корпорация МСП постоянно мониторит ситуацию с доступностью мер господдержки малому и среднему предпринимательству, и в случае подтверждения сообщений о... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T08:00

2021-11-22T08:00

2021-11-22T08:01

экономика

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Корпорация МСП постоянно мониторит ситуацию с доступностью мер господдержки малому и среднему предпринимательству, и в случае подтверждения сообщений о проблемах оперативно включится в их решение, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, комментируя поступающие через "Сервис 360°" обращения о трудностях у ряда пострадавших в пандемию отраслей с получением положенной им господдержки."Для обратной связи с бизнесом, в том числе по COVID-ограничениям, в Корпорации создан специальный канал для оперативных обращений "Сервис 360°". Мы получаем все сообщения и готовы при необходимости подключиться к решению возникающих вопросов у предпринимателей, в том числе и по антикризисным программам поддержки и коммуникации с банками. Если есть необходимость, то мы от лица Корпорации МСП проведем встречи с представителями банков, пригласим к диалогу бизнес, органы власти на местах, чтобы выслушать каждую сторону и совместно выработать устраивающее всех решение", - привели слова Исаевича в пресс-службе корпорации.Он отметил, что по итогам первой недели работы "Сервиса 360°" каждое десятое обращение через него касалось как раз вопросов взаимодействия предпринимателей с банками."И большую часть этих проблем удалось оперативно решить. При этом конкретно обращений по ФОТ 3.0 к нам не поступало", - сказал Исаевич.В банковских организациях утверждают, что все соответствующие требованиям предприниматели получают льготные займы. Проблемой уже занимается Минэкономразвития, в ближайшее время должно пройти совещание по этому вопросу с участием бизнеса.

https://ria.ru/20211109/kredity-1758237831.html

https://ria.ru/20211022/kreditovanie-1755810337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, корпорация мсп, александр исаевич