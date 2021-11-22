Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html
Исаевич: Корпорация МСП поможет бизнесу с получением господдержки в банках
Исаевич: Корпорация МСП поможет бизнесу с получением господдержки в банках - РИА Новости, 22.11.2021
Исаевич: Корпорация МСП поможет бизнесу с получением господдержки в банках
Корпорация МСП постоянно мониторит ситуацию с доступностью мер господдержки малому и среднему предпринимательству, и в случае подтверждения сообщений о... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T08:00
2021-11-22T08:01
экономика
корпорация мсп
александр исаевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759677302_876:0:2996:1192_1920x0_80_0_0_69ac3c97d308c8bfbd9cbde72140f210.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Корпорация МСП постоянно мониторит ситуацию с доступностью мер господдержки малому и среднему предпринимательству, и в случае подтверждения сообщений о проблемах оперативно включится в их решение, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, комментируя поступающие через "Сервис 360°" обращения о трудностях у ряда пострадавших в пандемию отраслей с получением положенной им господдержки."Для обратной связи с бизнесом, в том числе по COVID-ограничениям, в Корпорации создан специальный канал для оперативных обращений "Сервис 360°". Мы получаем все сообщения и готовы при необходимости подключиться к решению возникающих вопросов у предпринимателей, в том числе и по антикризисным программам поддержки и коммуникации с банками. Если есть необходимость, то мы от лица Корпорации МСП проведем встречи с представителями банков, пригласим к диалогу бизнес, органы власти на местах, чтобы выслушать каждую сторону и совместно выработать устраивающее всех решение", - привели слова Исаевича в пресс-службе корпорации.Он отметил, что по итогам первой недели работы "Сервиса 360°" каждое десятое обращение через него касалось как раз вопросов взаимодействия предпринимателей с банками."И большую часть этих проблем удалось оперативно решить. При этом конкретно обращений по ФОТ 3.0 к нам не поступало", - сказал Исаевич.В банковских организациях утверждают, что все соответствующие требованиям предприниматели получают льготные займы. Проблемой уже занимается Минэкономразвития, в ближайшее время должно пройти совещание по этому вопросу с участием бизнеса.
https://ria.ru/20211109/kredity-1758237831.html
https://ria.ru/20211022/kreditovanie-1755810337.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759677302_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f38a6d5f38213a08da019b4afac26e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, корпорация мсп, александр исаевич
08:00 22.11.2021 (обновлено: 08:01 22.11.2021)
 

Исаевич: Корпорация МСП поможет бизнесу с получением господдержки в банках

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Корпорация МСП постоянно мониторит ситуацию с доступностью мер господдержки малому и среднему предпринимательству, и в случае подтверждения сообщений о проблемах оперативно включится в их решение, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, комментируя поступающие через "Сервис 360°" обращения о трудностях у ряда пострадавших в пандемию отраслей с получением положенной им господдержки.
"Для обратной связи с бизнесом, в том числе по COVID-ограничениям, в Корпорации создан специальный канал для оперативных обращений "Сервис 360°". Мы получаем все сообщения и готовы при необходимости подключиться к решению возникающих вопросов у предпринимателей, в том числе и по антикризисным программам поддержки и коммуникации с банками. Если есть необходимость, то мы от лица Корпорации МСП проведем встречи с представителями банков, пригласим к диалогу бизнес, органы власти на местах, чтобы выслушать каждую сторону и совместно выработать устраивающее всех решение", - привели слова Исаевича в пресс-службе корпорации.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 14:55
Предприниматели получили более 4 млрд рублей экспресс-кредитов в МСП Банке
Он отметил, что по итогам первой недели работы "Сервиса 360°" каждое десятое обращение через него касалось как раз вопросов взаимодействия предпринимателей с банками.
"И большую часть этих проблем удалось оперативно решить. При этом конкретно обращений по ФОТ 3.0 к нам не поступало", - сказал Исаевич.
В банковских организациях утверждают, что все соответствующие требованиям предприниматели получают льготные займы. Проблемой уже занимается Минэкономразвития, в ближайшее время должно пройти совещание по этому вопросу с участием бизнеса.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 15:15Распространение коронавируса
Центробанк выделил 60 миллиардов рублей на льготное кредитование МСП
 
ЭкономикаКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:23В Госдуме отреагировали на решение Латвии о запрете Георгиевских ленточек
11:22Intel выпустит недорогую видеокарту для компьютеров
11:18Аббас рассказал, когда состоятся выборы в Палестине
11:17Аббас рассчитывает на возобновление работы консульства США в Иерусалиме
11:17Глава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликта
11:12Аббас рассчитывает на поддержку России по организации мирной конференции
11:11Прощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноября
11:06В Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работы
11:05Американское СМИ сообщило о российском "плане атаки" Украины
11:05TNI: Путин в очередной раз напомнил НАТО о "красных линиях"
11:03В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП Кузница
11:00В епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на Крови
10:59Защита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растлении
10:52Экс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитет
10:51В Ростовской области третий ребенок умер от отравления
10:48Врач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом
10:47Власти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте
10:41Вышеградская группа соберется из-за кризиса на польско-белорусской границе
10:41Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой
10:39В Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человек
Лента новостейМолния
В Госдуме отреагировали на решение Латвии о запрете Георгиевских ленточекIntel выпустит недорогую видеокарту для компьютеровАббас рассказал, когда состоятся выборы в ПалестинеАббас рассчитывает на возобновление работы консульства США в ИерусалимеГлава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликтаАббас рассчитывает на поддержку России по организации мирной конференцииПрощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноябряВ Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работыАмериканское СМИ сообщило о российском "плане атаки" УкраиныTNI: Путин в очередной раз напомнил НАТО о "красных линиях"В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП КузницаВ епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на КровиЗащита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растленииЭкс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитетВ Ростовской области третий ребенок умер от отравленияВрач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусомВласти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспектеВышеградская группа соберется из-за кризиса на польско-белорусской границеЛюбимова выразила соболезнования из-за смерти Нины РуслановойВ Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человек