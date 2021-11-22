https://ria.ru/20211122/koronavirus-1760138413.html
В Москве за сутки госпитализировали 848 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 848 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 848 человек с COVID-19
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 659 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:56
2021-11-22T11:56
2021-11-22T11:56
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 659 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Также уточняется, что в городе выздоровели ещё 5539 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 734 540.В столице скончались 94 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали 848 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 848 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 659 пациентов