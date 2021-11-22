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В России за сутки выписали 28 713 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 28 713 человек после COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021
В России за сутки выписали 28 713 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 28 713 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 053 643 человека после заболевания, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:50
2021-11-22T11:50
2021-11-22T11:50
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общество
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москва
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 28 713 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 053 643 человека после заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 713 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 053 643", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выздоровели 5 539 человек, в Подмосковье - 1 668, Краснодарском крае - 1207.
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общество, краснодарский край, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 28 713 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 28 713 человек после COVID-19, за все время 8 053 643