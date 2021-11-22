https://ria.ru/20211122/koronavirus-1760135620.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:47

2021-11-22T11:47

2021-11-22T11:47

распространение коронавируса

общество

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республика калмыкия

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,09%, 2. Москва - 0,15%, 3. Республика Алтай - 0,17%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211122/immunitet-1760114112.html

республика алтай

республика калмыкия

москва

россия

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2021

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